Convorbiri la Moscova între șefii diplomațiiilor rusă și iraniană

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul său iranian Muhammad Javad Zarif au declarat că vor fi „în contact apropiat” în legatură cu acordul nuclear încheiat in 2015 de Teheran cu șase puteri ale lumii – acord din care Statele Unite s-au retras. Zarif s-a intilnit ieri la Moscova cu Lavrov, venind in China. Rusia, China, Franta, Marea Britanie si Germania – tari co-semnatare ale acordului din 2015 au anunțat ca vor respecta în continuare înțelegerea în ciuda deciziei americane. Zarif va merge in acest turneu si la Bruxelles, la Uniunea Europeana.