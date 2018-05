Un elicopter militar rusesc s-a prabușit luni în estul Siriei

Un elicopter militar rusesc s-a prabușit ieri in estul Siriei, iar cei doi piloți au murit – a anunțat ministerul rus al apărarii. Potrivit ministerului rus al apărarii cauza prabușirii elicopterului a fost una tehnică. Este pentru a doua oara în ultimul timp, cind elicoptere rusești se prabușesc în Siria la puțin timp după decolare.

Comandantul forțelor NATO din sudul Europei amiralul american James Foggo este citat cu declarația că în zonă „cerul a devenit extrem de aglomerat”, datorita implicarii masive militare rusești in Siria. El a spus că vase militare rusești se afla în numar mare in Marea Mediterană și că, din cauza aglomerației, au avut loc incidente „neprofesioniste și nesigure”. Rusia are o baza militara in portul Tartus din Siria, iar amiralul american susține că prezenta rusă s-a marit considerabil recent.