Un cardinal australian fost înalt prelat al Vaticanului va fi judecat pentru abuzuri sexuale

Cardinalul australian George Pell va trebui să apara în fața instanțelor pentru a fi judecat pentru abuzuri sexuale, a decis o instanța de la Melbourne. Cardinalul Pell este prelatul catolic cu cel mai inalt rang acuzat de abuzuri sexuale. Cardinalul Pell neagă acuzațiile. Pell a fost un fel de ministru al finanțelor la Vatican și a fost pus sub acuzare anul trecut in luna iunie pentru că ar fi abuzat sexual mai multe persoane în statul său natal, Victoria. Abuzurile ar fi avut loc acum zeci de ani, iar detaliile cazului nu au fost date publicității însă, scrie agenția Associated Press.