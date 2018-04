Sondaj de opinie: Candidatul socialiștilor la primăria Chișinăului, Ion Ceban, ar fi preferatul electoratului Capitalei

Potrivit sondajului, candidatul socialistilor la primaria capitalei Ion Ceban ar acumula 20,5% in primul tur, iar Silvia Radu, actuala primăriță interimara 18,4%. Andrei Nastase, candidatul Platormei DA si PAS ar obtine 6,9%. Socialistii sunt siguri că Ion Ceban va acumula un procentaj mai mare la localele din 20 mai, iar candidatul PL, Valeriu Munteanu, sustine ca acest sondaj a fost efectuat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Candidatul PAS si PPDA, Andrei Nastase nu crede in cifrele prezentate deoarece de la o zi la alta datele din sondaje sunt diametral opuse. Solicitat de PROTV purtatorul de cuvant al democratilor, Vitalie Gamurari, spune ca PD nu are nici o legatura cu acest sondaj. Silvia Radu nu si-a anunțat candidatura.