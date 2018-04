Grevă de amploare în Franța împotriva reformării sistemului feroviar

In Franța astazi este anunțată o greva de amploare, începută ieri deja la Caile Ferate. Muncitorii feroviari au anunțat că se opun planurilor președintelui Emanuel Macron de a reforma sistemul feroviar de stat. Pilotii de la compania Air France, munitorii de la salubritate si cei din industria energetică au anunțat, de asemenea, greve in cursul zilei si în perioada urmatoare. Numai unul din opt trenuri de mare viteza va circula, si trei sferturi de cele care leaga Franta de Londra si Bruxelles. Purtatorul de cuvint al partidului președintelui Macron a declarat la Radio France Inter că Franța trebuie să pună capăt „culturii grevelor” și să accepte reformele. In opinia autorităților, datoria publica a căilor ferate franceze este de peste 46 de miliarde de euro. Potrivit guvernului de la Paris, transportul pe calea ferata din Franta este cu 30% mai mare decit în orice țara europeană.

Greva de la caile ferate este primul mare test pentru președintele Emanuel Macron și planurilor sale pentru liberalizarea