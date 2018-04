Igor Boțan: „Partidele politice au cel mai scăzut rating de încredere”

Întrebarea de un milion: este candidatul suficient de unic al dreptei, astfel încât să fie sprijinit de Vlad Plahotniuc?

Igor Boțan: „Eu nu cred că putem vorbi în acest moment despre un candidat unic. Există un exemplu de coalizare a două formațiuni politice, după care cred că va urma o perioadă în care se vor implica și alți candidați, iar în termenul prestabilit de legislație se va decide dacă cineva se retrage în favoarea altui candidat pentru ca finalmente să-l avem pe candidatul unic.”

Europa Liberă: Cantitativ însă acest candidat întrunește un suport destul de important?

Igor Boțan: „Da, este adevărat, numai că cele două formațiuni care au decis să-și unească eforturile au cu totul altă perspectivă. Perspectiva lor este să formeze un bloc electoral robust pentru alegerile parlamentare care urmează să aibă loc în luna decembrie, iar ceea ce s-a întâmplat în municipiu a fost imprevizibil și acum trebuie să-i facă față astfel încât să inspire încredere alegătorilor că e posibilă unificarea forțelor antioligarhice, proeuropene pe motiv că sistemul mixt îi lasă fără reprezentarea adecvată altminteri.”

Europa Liberă: Deci, putem spune că scrutinul din capitală va fi o repetiție pentru parlamentarele din toamnă?

Igor Boțan: „Sigur, așa este, numai că principalii actori și partidele politice nu pot vorbi de această manieră în care vorbim noi, pentru că ei trebuie să transmită mesaje foarte precise alegătorilor că ei luptă pe bune pentru obținerea acestei poziții de primar general, că dacă ajung în această poziție vor face totul ce le stă în puteri pentru a scoate Chișinăul din situația foarte proastă în care se găsește.”

Europa Liberă: Asta însemnând că Andrei Năstase va rămâne pe bune primar, iar prima vioară la parlamentare va fi Maia Sandu?

Igor Boțan: „Cred că așa este pentru că, dacă ajunge în funcția de primar de Chișinău, trebuie într-adevăr să se implice într-o luptă politică ca, ulterior, peste un an de zile, când vor avea loc municipalele generale, să poată veni cu un minim raport care să-i fundamenteze pretențiile pentru un mandat complet de patru ani de zile. Jocurile că acum particip la alegeri ca să-mi măsor ratingul după care mă implic în campania parlamentară, deși se poate implica, dar nu-și poate lua mandatul la parlamentare, dacă vorbim despre o politică serioasă și despre educarea cetățenilor noștri, care trebuie să aibă încredere în partidele politice. Din păcate, partidele politice au cel mai scăzut rating de încredere. Deci, oamenii nu cred în partide, dar partidele sunt necesare; un rău necesar, sunt vehicule care aduc oamenii buni din societatea civilă în societatea politică.”

Europa Liberă: Silvia Radu vrea să acrediteze o altă paradigmă, nonpolitică, spune că amestecul politicului, în special al liberalilor, a dăunat. Să fie oare posibilă depolitizarea alegerilor din municipiul Chișinău?

Igor Boțan: „Este imposibilă depolitizarea alegerilor locale, pentru că teoria spune că alegerile locale, alegerile municipale au valențe politico-administrative. Deci, factorul politic nu-l poți elimina, mai cu seamă că principalii candidați în proporție de 80 la sută și la municipale sunt promovați de către partidele politice. Silvia Radu ar avea dreptate, dacă nu am cunoaște dedesubturile. Noi știm că activitatea lui Dorin Chirtoacă poate a început mult mai fulminant și mult mai impresionant decât cea a doamnei Silvia Radu. Dorin Chirtoacă chiar a încercat să facă schimbări în Chișinău. Ne amintim de acțiunile lui din primul an de aflare în funcția de primar, după care s-a ciocnit de problema Consiliului municipal. Deci, această problemă a lipsei unei majorități în Consiliul municipal a erodat din elanul lui Dorin Chirtoacă și din activitatea Domniei sale, iar cel mai dureros lucru pentru Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal a fost că atunci când funcționarii ineficienți, corupți din Primărie încercau să fie eliminați, imediat erau puși în funcții de către sistemul nostru judecătoresc. Silvia Radu acum se bucură de o situație inedită – cei pe care îi dă afară din funcții nu prea au curajul să se adreseze în justiție, ca să fie repuși în funcții. E corect să spunem că acești oameni pur și simplu se tem să aibă de-a face cu mașinăria care stă în spatele Silviei Radu.”

Europa Liberă: Dar poate sunt cu pufușor pe botișor?

Igor Boțan: „Că sunt cu pufușor pe botișor, probabil, nimeni nu pune la îndoială. Într-o țară atât de coruptă, e greu să-ți imaginezi că funcționarii publici, mai ales aici, în municipiul Chișinău, care stau în funcții de ani de zile, care nu întotdeauna pot explica discrepanța dintre salariul modest pe care îl au și proprietățile pe care le dețin…”

Europa Liberă: Sunt lucruri și mai vizibile. Mergeți acum spre aeroport, drum proaspăt construit și vedeți găurile pe mijloc, deci, problema lui Dorin Chirtoacă era și lipsa unor executori onești?

Igor Boțan: „Este adevărat, dar hai să mergem pe un traseu național, care începe de la Chișinău, trece prin Stăuceni și merge spre Orhei, Bălți ș.a.m.d. Porțiunea din Stăuceni deja este marcată și de gropi, și de fisuri, iar fisurile, dacă au apărut și nu sunt la timp tratate, în perioada de iarnă-vară au proprietatea să devină și mai mari și la prima ploaie…”

Europa Liberă: Dl Boțan, ați fost și Dvs. în Germania. Acolo nu se fisurează peste un de zile un asfalt ca oamenii?

Igor Boțan: „Este adevărat, dar, dacă vorbim de porțiunea de drum din Stăuceni, au fost licitații cu participarea unor companii internaționale – din Italia, din Turcia, din România… Deci, nu putem invoca doar factorul Dorin Chirtoacă.”

Europa Liberă: Să vă întreb altceva. În Chișinău sunt câțiva candidați care încearcă să acrediteze comportamentul luptătorilor din sportul fără reguli, se stropșesc unii la alții, se declară convinși că vor ieși victorioși. Acesta-i un comportament electoral, ca să impresioneze indecișii?

Igor Boțan: „Cei care se implică în campaniile electorale trebuie să emane încredere că vor fi victorioși, că vor primi mandatul din partea concetățenilor și chișinăuienii sunt deprinși cu un astfel de comportament al politicienilor.”

Europa Liberă: Și asta pe cine convinge?

Igor Boțan: „Asta nu convinge pe nimeni, pentru că oamenii rămân la părerea lor, dar asta face parte din arsenalul politicienilor, pentru că dacă spun altfel, dacă pun la îndoială – voi trece, nu voi trece –, imediat li se pune întrebarea: dacă nu ești încrezător că poți învinge, de ce te bagi în aceste alegeri? Și ca să nu răspundă la această întrebare, ei spun: „Domnule, sunt convins că voi învinge, voi avea un rezultat bun și știu chiar ce trebuie de făcut imediat după ce obțin mandatul.”

Europa Liberă: Mai devreme spuneați că este imposibil ca scrutinul în municipiul Chișinău să se desfășoare fără decor politic. Prin urmare, Silvia Radu va fi nevoită, mai devreme sau mai târziu, să accepte umbrela politică?

Igor Boțan: „Silvia Radu cred că deja are umbrelă politică, pentru că modalitatea în care a ajuns ea viceprimar sau primar interimar este dubioasă, iar în țara noastră toate lucrurile dubioase nu se pot produce dacă nu au acoperire politică. Și noi știm din partea cui vine această acoperire politică. La calitățile bune, pozitive pe care le are doamna Silvia Radu se adaugă această lingură de dohot într-un butoi cu miere, care vine de la modalitatea în care Domnia sa prin ușa din spate a ajuns primar interimar.”

Europa Liberă: Unii spun că nu contează culoarea pisicii, să prindă șoareci.

Igor Boțan: „Da, așa se spune, numai că trebuie să luăm în considerare că în această țară toate lucrurile sunt coordonate de către coordonatorul executiv, care nu deține nicio funcție publică și atunci oamenii care trăiesc în această țară trebuie să se întrebe: dacă lucrurile se aranjează de această manieră, câtă libertate va avea doamna Silvia Radu, după ce obține un mandat legal de primar?”

Europa Liberă: Adică, ce polițe va plăti?

Igor Boțan: „Da. Dvs. ați exprimat într-oo manieră foarte concisă temerile oamenilor care pun la îndoială această manifestare a doamnei Silvia Radu.”

Europa Liberă: Se creează impresia că municipiul Bălți a fost umbrit de, pardon de vulgarism, fojgăiala electorală din capitală. Acolo e la fel de importantă miza, nu?

Igor Boțan: „Miza la Bălți de asemenea este foarte importantă, dar este importantă din perspectiva conflictului care există între socialiști din partidul lui Renato Usatîi. Noi știm foarte bine statistica electorală. De-a lungul acestor 27 de ani de independență, întotdeauna partida euroasiatică sau prorusească a avut peste 50 la sută în municipiul Bălți și acum intriga acolo constă doar în faptul dacă dl Dodon reușește să-i scoată din circuit pe susținătorii lui Renato Usatîi. Numai că Usatîi, știm, a fost un mare învingător în municipalele ordinare din 2015.”

Europa Liberă: Până nu i s-au aplicat mijloace contondente?

Igor Boțan: „Exact. El l-a biruit, dacă putem spune așa, pe Dodon. 18 centre raionale foarte importante au fost cucerite de candidații lui Renato Usatîi, iar dl Dodon a rămas cu buza umflată. De aici a apărut și această concurență între ei doi. Iată că unul din ei a fost scos din joc și acum rămâne ultima redută, municipiul Bălți, în care Usatîi a avut susținători foarte, foarte mulți. Întrebarea este dacă dl Dodon și Partidul Socialiștilor acum reușesc în Bălți să atragă de partea lor electoratul lui Renato Usatîi sau Renato Usatîi își promovează candidatul și acesta va fi un semnal foarte puternic că și la parlamentare în două circumscripții uninominale dl Dodon poate pierde în favoarea susținătorilor lui Renato Usatîi.”