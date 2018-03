Ludovic Orban: „Procesul de apropiere e un proces natural”

Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Liberal Democrat au semnat la Chișinău un acord de colaborare cu principalul partid de opoziție din România, Partidul Național Liberal. Liderul Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, a declarat în cadrul conferinței că această alianță între partide va fi o alternativă la alegerile parlamentare din 2018. ce crede însă Orban despre cum ar trebui să arate cooperarea dointre România și R.Moldova? Un interviu realizat la Chișinău de Valentina Ursu.

Europa Liberă: În aceste zile, atât la Chișinău, cât și la București s-au făcut multe, foarte multe declarații frumoase despre cum ar trebui să fie cooperarea moldo-română. O să se rămână la simbolism sau care e următoarea etapă în care să perceapă și cetățeanul simplu că această apropiere e și în avantajul omului de rând?

Ludovic Orban: „Este nevoie de mai multă concretețe, este nevoie de proiecte care sigur necesită resurse – proiecte în domeniul energetic, proiecte în domeniul infrastructurii, în domeniul comunicațiilor. Ce bine ar fi, de exemplu, dacă n-ar mai trebui să plătim roamingul când vorbim din România în Republica Moldova și din Republica Moldova în România!”

Europa Liberă: În vară UE s-ar putea să anuleze roamingul.

​Ludovic Orban: „Noi aici chiar susținem acest proiect și ar fi extrem de benefic, pentru că până la urmă ar permite o comunicare mult mai simplă între românii de pe cele două maluri ale Prutului. În domeniul energetic de asemenea există importante proiecte, trebuie să asigurăm interconectarea, atât pe energie electrică, trebuie realizat gazoductul și de asemenea interconectarea. Mă bucur că o companie de gaz din Republica Moldova este, practic, cu acționariat din partea Transgaz-ului, care e o companie foarte serioasă din România, care-s convins că va folosi această oportunitate pentru a dezvolta proiecte. Important este ca cetățenii Republicii Moldova să aibă variante de aprovizionare și cu gaze, și cu energie electrică, pe rețeaua de comunicații e extrem de important. Al doilea aspect e legat de cooperarea între administrațiile locale. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, foarte mulți primari liberali, de când sunt eu președinte, se mișcă în direcția semnării unor acorduri de înfrățire cu localități din Basarabia și de asemenea i-am rugat, în măsura în care au resurse, să realizeze proiecte, programe comune în care să poată să susțină localitățile-surori din Republica Moldova. De asemenea trebuie intensificate schimburile în plan cultural, în plan educațional prin toate mijloacele posibile, în planul cercetării. De asemenea este extrem de importantă simplificarea procedurilor în ceea ce privește investițiile reciproce pe care vor să le facă firme din Republica Moldova în România sau pe care vor să le facă firme din România în Republica Moldova. Practic, generarea unei piețe cât mai simplificate, care să nu mai oblige investitorii să treacă prin furcile caudine; de asemenea, piața muncii. Și cred că România ar trebui aici, inițiativa aparține, în primul rând, României; România ar trebui să simplifice procedurile, aș spune, încât să permită mai ușor cetățenilor Republicii Moldova să poată să lucreze. Și nu neapărat să vină, să se mute aici, pur și simplu, să lucreze, mai ales în zonele apropiate de graniță, să poată face chiar o navetă zilnică sau, dacă sunt mai îndepărtate de graniță, să poată să revină în week-end acasă. Oricum, trebuie simplificate procedurile. Aici chiar e un avantaj pe care îl au basarabenii care optează să lucreze și ar putea mulți și să renunțe să lucreze în alte țări, pentru că ai salariul minim pe economie ca obligație pentru fiecare firmă care angajează cetățeni din Republica Moldova. Sunt multe alte zone și domenii. De asemenea e importantă trecerea Prutului cât mai frecventă, de cât mai mulți cetățeni, un schimb permanent de oameni. Practic, cunoașterea, că foarte mulți nu ne cunoaștem. Să știți că sunt mulți români care n-au trecut Prutul și n-au venit în Basarabia și de asemenea sunt mulți basarabeni care n-au văzut România cum arată și cât de frumoasă e.”

Europa Liberă: Și le sunt străine realitățile…

Ludovic Orban: „Le sunt străine realitățile, pentru că li se picură otravă propagandistică pe diferite canale media, otravă care n-are nicio legătură cu realitatea; nu numai despre România și despre Uniunea Europeană, și despre țările Uniunii Europene se spun numai fantasmagorii, niște fake news, așa cum se numesc în propaganda deșănțată ruptă complet de realitate. Și practic ar permite fiecărui cetățean al Republicii Moldova să vadă România, să vadă realitățile cu proprii ochi. E de natură a îmbunătăți foarte mult relațiile și de a apropia românii de pe ambele maluri ale Prutului.”

Europa Liberă: Președintele moldovean Igor Dodon a spus că dacă curentul unionist va ajunge să fie și mai mare, și mai pronunțat, s-ar putea ca România să fie dușmanul numărul unu al Republicii Moldova. Cum înțelegeți această declarație?

​Ludovic Orban: „E o declarație pe care aș prefera să n-o comentez. Până la urmă, oamenii hotărăsc; oamenii sunt cei care iau deciziile, cei care conduc sunt vremelnici, au mandate limitate și nu pot să nu țină cont de voința exprimată de oameni. Până ce ne interesează să oferim oamenilor o informare corectă, să oferim o perspectivă reală, să-i facem să înțeleagă că sunt numai avantaje – fie din integrarea europeană, fie din Unirea cu România, indiferent care va fi calea, asta nu putem noi, până la urmă, basarabenii sunt cei care iau decizia, că noi nu trebuie să forțăm în niciun fel, dimpotrivă trebuie să fim cu brațele deschise și dispuși spre cooperare și sprijin. Și un proces care să fie cât mai puțin influențat de lideri politici care au altă agendă decât agenda publicului.”

Europa Liberă: Îl mai citez o dată pe Igor Dodon care spunea că, dacă în toamnă la alegerile parlamentare socialiștii vor veni la putere, vor interzice prin lege curentul unionist. Cui și ce mesaje transmite el?

Ludovic Orban: „Asta arată că nu cunoaște democrația. Până la urmă asta-i o decizie care se ia printr-un referendum în care să se exprime voința poporului, iar dacă poporul decide într-un anume fel, oamenii politici trebuie să respecte decizia poporului. Cum să dai o lege că interzici ce? Că la un moment dat o majoritate semnificativă a cetățenilor Republicii Moldova să-și dorească Unirea? Asta el se bagă în seamă într-un subiect în care chiar nu are nimic a

spune. Oricum îmi pare că între Dodon și Plahotniuc sunt niște canale subterane de comunicare și deși de ochii lumii parcă se ceartă, de fapt au foarte multe puncte comune și foarte multe înțelegeri. Oricum, niciunul nu iubește democrația, niciunul nu respectă cetățeanul, nu le place ca oamenii să fie liberi, să gândească cu mintea lor, să ia decizii conform propriilor interese și ar prefera așa un fel de struțo-cămilă care să nu fie nici democrație, nici regim autocratic, care nu e posibilă. Republica Moldova s-a înscris pe o traiectorie, care chiar dacă e o traiectorie cu suișuri, cu coborâșuri, chiar dacă unii din cei care s-au dat să spun proeuropeni sau proromâni s-au compromis ei ca lideri, dar ideile nu pot fi compromise și una din ideile de bază este că procesul de apropiere e un proces natural. În Republica Moldova o proporție zdrobitoare din populație este populație română, adică suntem același popor, vorbim aceeași limbă, avem tradiții, obiceiuri, rezonăm pe aceeași muzică, avem dansuri pe care le dansăm împreună, avem o istorie comună, avem înaintași pe care-i respectăm împreună de la marii domnitori până la marii oameni de cultură. Procesul de apropiere e un proces natural care trebuie doar lăsat să-și urmeze cursul și trebuie evident din partea României și a românilor mai multă deschidere, mai multă implicare și mai mută grijă față de frații noștri de peste Prut.”

Europa Liberă: Să vă cer și opinia Dvs. referitor la securitatea din această zonă unde se află Republica Moldova, mai cu seamă că hotarul NATO e la Prut, iar dincolo de Nistru mai mocnește acest conflict înghețat, conflictul transnistrean. Există șansă să fie soluționată problema transnistreană, în ce condiții?

Ludovic Orban: „Deocamdată este o chestiune pe care autoritățile Republicii Moldova trebuie s-o soluționeze; nu poate România să ofere acum un arbitraj în această chestiune, dar sunt semne că autoritățile din Transnistria nu respectă Constituția, mai acționează de multe ori împotriva unor reglementări, iar din partea autorităților Republicii Moldova nu există întotdeauna o reacție fermă și clară.”

Europa Liberă: Rolul Moscovei e decisiv aici?

Ludovic Orban: „Sigur că Rusia întotdeauna s-a considerat o mare putere; Rusia întotdeauna a avut un comportament expansiv, un comportament imperial. Dar Rusia astăzi atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al relațiilor internaționale se află într-un declin evident și nimic nu poate să ofere o legitimitate pentru implicare în chestiuni în care nu are de ce să se implice. Ucraina vedeți că are probleme foarte mari și are probleme foarte mari tot din cauza unei atitudini a Rusiei care încalcă suveranitatea Ucrainei, a autorităților ucrainene. Eu cred că și Republica Moldova, și Ucraina sunt de fapt parte din spațiul european și mai devreme sau mai târziu vor fi Europa, vor face parte din Europa unită.”

Europa Liberă: Dar faptul că nu există această perspectivă europeană oferită de către Bruxelles descurajează?

Ludovic Orban: „Există, există, dar nu este o perspectivă imediată, ca să spun, ci e un obiectiv pe termen mediu și lung. Acum și în Republica Moldova foarte multe decizii care au fost luate de diversele guverne și autorități au condus la o îndepărtare de obiectivul integrării în Uniunea Europeană. Și aici nu poți tu ca Guvern să nu ții cont de ce-ți spune Parlamentul European, Comisia Europeană și să-ți umfli mușchii și să zici că tu faci ce vrei în țara ta în condițiile în care se iau niște condiții de bun-simț, care țin de democrație, de organizarea de alegeri libere și democratice, de utilizarea corectă a resurselor puse la dispoziție de Uniunea Europeană și tu s-o faci pe niznaiul și să-ți vezi în continuare de treburile tale. Păi, dacă vrei să fii parte în Uniunea Europeană, trebuie să respecți valorile, principiile, reglementările și solicitările care-s pertinente evident, care sunt formulate de partenerii posibili din Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să fie acești politicieni care să știe să-și facă lecția de acasă și să nu dezamăgească populația, pentru că acum cea mai mare dezamăgire în societatea moldavă e că a pierdut încrederea în clasa politică, în politicieni?

Ludovic Orban: „Există partide, există lideri politici care merită încredere și oameni care nu merită încredere. Până la urmă, cetățeanul trebuie să fie extrem de atent, extrem de exigent în ceea ce privește comportamentul oamenilor pe care-i aduce la putere, pe care-i alege, să nu se ia după minciuni, să nu voteze după vorbele mieroase sau cadourile oferite în campanie, ci să voteze în funcție de seriozitatea, de onestitatea, de corectitudinea pe care au demonstrat-o oamenii care se prezintă în fața lor ca să le ceară votul. Evident, în toate democrațiile e nevoie de mai multă exigență din partea oamenilor și de un spirit critic mai dezvoltat și mai ales de o atitudine mai activă față de autorități, pentru că cetățeanul nu trebuie să fie activ numai atunci când îs alegeri și votează, ulterior trebuie să și exercite un control asupra modului în care cei pe care i-a ales își exercită mandatul.”

Europa Liberă: În cinci-zece ani vedeți viitorul Republicii Moldova și al României în ce direcție?

Ludovic Orban: „Eu sunt optimist și sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, vom fi uniți în Europa.”