Ștefan Miron: „Românii de peste Prut își doresc întoarcerea acasă” (VIDEO)

Sorin Șerb a stat de vorbă cu Ștefan Miron, fondator al Centrului pentru Integrare și Dezvoltare PRUT, unul dintre organizatorii Concertului #dinBasarabia dedicat Centenarului Unirii, care a avut loc sîmbătă 24 martie la Arenele Romane din București.

Radio Europa Liberă: Cum se integrează acest concert în peisajul sau, mai bine spus, în momentul istoric actual?

Ștefan Miron: „Sigur, prin toate evenimentele noastre pe care le organizăm sub egida #dinBasarabia, așa se numește comunitatea noastră, organizăm evenimente culturale în mare parte, încercăm să aducem în fața publicului bucureștean sau publicului din partea asta a Prutului în general, cultura românească din Basarabia, artiștii, produsele de acolo, de ce nu, locurile de acolo în fața românilor, să vadă că, de fapt, în continuare acele locuri rămân și au fost din totdeauna românești și trebuie să rămână așa, și să nu uite de ele. Practic din acest motiv organizăm toate evenimentele noastre.”

Radio Europa Liberă: Este și un moment aniversar acum și acest concert capătă o nuanță specială dacă ne gândim că zilele aceste se petrec diverse manifestații populare și la Chișinău. Cum se integrează în această agendă, concertul unor trupe foarte cunoscute, nu numai la dumneavoastră, la noi, peste Prut, dincolo de Prut, ci și la noi, dincoace de Prut.

Ștefan Miron: „Așa este. Cu siguranță, este o dată foarte importantă pentru noi, este vorba despre centenarul Unirii Basarabiei cu România, care se aniversează la 27 martie. În acea zi, în 1918, Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu România, cea care a dat practic startul Marii Uniri sau a dus la făurirea statului național unitar român, proces care s-a încheiat la 1 decembrie 1918, cum știm cu toții, cu Marea Unire. Noi ne bucurăm și aniversăm această dată de 27 martie de mai mulți ani, practic o parte din echipa #dinBasarabia am fost cei care am inițiat Festivalul Zilele Basarabiei la București iar colegii noștri din țară la Timișoara, la Galați, peste tot în țară organizează de foarte mulți ani, de peste 15 ani, se organizează acest festival, Zilele Basarabiei. Am pornit de la un eveniment studențesc iar acesta a căpătat un festival mai mare, acest brand #dinBasarabia, dacă ne putem să-l numim așa, suntem la a patra ediție cu acest tip de concert dedicat aniversării Unirii Basarabiei și sperăm și, având în vedere dorința foarte mare a publicului din București de a veni la acest eveniment, credem noi că este unul de succes.”

Radio Europa Liberă: Am văzut că aveți și parteneriate, ca să zic așa, strategice cu instituții importante din România, Institutul Cultural Român, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi...

Ștefan Miron: „Da, Institutul Cultural Român și Institutul Eudoxiu Hurmuzachi sunt instituții care ne susțin în acest an și ne-au susținut și în anii trecuți, ne bucurăm că avem sprijinul instituțiilor statului român, o bună parte dintre ele ne sprijină în cadrul evenimentelor noastre și acest lucru ne arată că și de partea asta a Prutului se dorește apropierea Basarabiei, așa cum, la fel, românii de peste Prut își doresc foarte mult revenirea acasă.”

Radio Europa Liberă: Mulțumesc foarte mult, domnule Ștefan Miron.