Altai Efendiev: „Cred că după o perioadă lungă de stagnare abia începem să ne intensificăm activitatea”

Începând din 1 ianuarie 2018, Republica Moldova deţine preşedinţia rotativă a GUAM. Vizita la Chişinău a secretarului general al acestei organizaţii Altai Efendiev a avut drept scop examinarea în comun cu autorităţile ţării a diverselor aspecte ce ţin de exercitarea preşedinţiei şi de activitatea organizaţiei. Agenda propusă de Republica Moldova este una ambițioasă, cu spirit practic în activitatea organizaţiei, a declarat Efendiev Europei Libere.

Europa Liberă: Cum credeți, GUAM are anumite perspecive?

Altai Efendiev: „Cred că are. În spațiul geopolitic de azi, unul dinamic și în evoluție, o astfel de organizație regională ca GUAM-ul are perspective foarte bune. Mai întâi, pentru că ea unește țările ale căror interese coincid cu desăvârșire. Am în vedere interesele strategice generale pentru păstrarea și consolidarea independenței, pentru restabilirea integrității teritoriale și a integrării în spațiul sau comunitatea nouă europeană sau internațională. Cred că GUAM are toate instrumentele pentru o organizație internațională plenipotentă cu sacrini, obiective, mecanisme și instrumente de colaborare. Consider că, în condițiile de azi, există premise foarte bune. În condițiile de azi, ca niciodată până acum, formatul GUAM este solicitat.”

Europa Liberă: Există perspective în sfera economică?

Altai Efendiev: „Mai întâi, probabil, în cea economică, deoarece trebuie creat un fundament pentru o strânsă colaborare și integrare între aceste țări. Este vorba despre comerțul liber: avem un acord privind crearea unei zone libere de comerț între țările GUAM. Pentru aceasta de asemenea există premise foarte bune, deoarece trei din patru țări sunt membri OMC, au semnat Acordul de asociere cu UE, dar și DCFTA (The Deep and Comprehensive Free Trade Agreement). Azerbaidjan se află la etapa de tratative privind acordul strategic nou, atotcuprinzător cu UE. Cred că acest acord are perspective.”

Europa Liberă: Scopul GUAM este integrarea în Uniunea Europeană?

Altai Efendiev: „Nu, nu există un astfel de scop. Fiecare țară are obiectivele proprii. Scopul GUAM constă, întâi de toate, în crearea acestui spațiu ca o zonă stabilă și sigură, liberă pentru comerț și tranzit. Bineînțeles, noi, ca și țările europene, suntem interesați de o arhitectura nouă, în devenire a Europei. Nivelul acestei integrări va fi, probabil, variat.”

Europa Liberă: Acordul de asociere nu l-a semnat doar Azerbaidjanul.

Altai Efendiev: „Azerbaidjanul, deocamdată, rămâne la un acord mai vechi de parteneriat și colaborare. Acum au loc tratative intensive pentru un acord atotcuprinzător privind parteneriatul strategic. Deci, în cazul dat, Azerbaidjanul este un partener și jucător foarte important în domeniul securității energetice și al lărgirii posibilităților de transportare pe continentul european și a conexiunii sistemului de transport dintre Europa și Asia. Azerbaidjan a investit în aceste direcții zeci de miliarde de dolari: în infrastructura regioală de gaze, în proiecte de transport. Mai mulți ani la rând, țările noastre se poziționează ca niște [lideri] regionali: Azerbaidjan în regiunea caspică, Georgia și Ucraina în regiunea Mării Negre. Moldova are un potențial de tranzit foarte mare. Deci, vedem aici un avantaj geografic foarte mare pe care am dori să-l realizăm. Cum se va desfășura mai departe procesul de interacțiune și colaborare între țări cu Uniunea Europeană va depinde deja de aceste țări.”

Europa Liberă: Conflictele înghețate în spațiul GUAM rămân principala sursă de instabilitate în regiune.

Altai Efendiev: „Fără îndoială, este o problema importantă pentru toți.”

Europa Liberă: Ați discutat această problemă?

Altai Efendiev: „Ea permanent este inclusă în agenda întâlnirilor dintre ministere.”

Europa Liberă: Iar în ceea ce privește perspectiva soluționării acestor conflicte?

Altai Efendiev: „Noi facem tot posibilul în limita competenței organizației. În acest domeniu, în mod regulat, în fiecare an venim cu inițiative în Adunarea Generală. Utilizăm toate platformele pentru a transmite îngrijorarea noastră țărilor și comunității internaționale. Această problemă împiedică dezvoltarea nu numai a țărilor noastre. Ea conține riscuri și primejdii serioase pentru întreaga comunitate internațională, și, în primul rând, pentru stabilitatea și securitatea europeană.”

Europa Liberă: Dar soluționarea unor astfel de conflicte depinde, în primul rând, de Federația Rusă.

Altai Efendiev: „Deja există structuri fomate de colaborare pentru soluționarea conflictelor. Din păcate, ele nu se manifestă într-un fel oarecare, lucrează pasiv. În cazul Moldovei sau a Azerbaidjanului, unde asemenea conflicte există de 25 sau mai mulți ani, perspectivele soluționării însă nu sunt definitivate. De aceea rolul GUAM constră în stimularea dezvoltății zonei de comerț liber, a coridorului de transportare ceea ce va permite ca geografia GUAM să aibă o funcție vitală importantă a unei artere de transport în crearea legăturii între Europa și Asia. În stabilitatea și securitatea din această regiune va fi cointeresată întreaga comunitate internațională. Probabil, vom putea să atragem cumva atenția și să stimulăm problema soluționării conflictelor. GUAM, ca organizație, nu are alte mecanisme. Bineînțeles, pentru noi componenta politică a colaborării noastre constă în utilizarea posibilităților noastre în formatul relațiilor bilaterale sau multilaterale pentru a spirijini crearea unui spațiu GUAM stabil, sigur, benefic pentru investiții și colaborare economică. Deci, vom pune accent în această direcție. Și sper că întreaga comunitate internațională va putea prinde aceste semnale și să întreprindă măsuri adecvate.”

Europa Liberă: Ați putea să spuneți mai concret în ce constă conceptul coridorului de transport GUAM și cum se realizează acesta.

Altai Efendiev: „Conceptul a fost adoptat în 2013 în cadrul unei întrevederi ministeriale la Tbilisi. Sensul și exența acestuia constă în faptul că țările GUAM vor utiliza avantajul lor geografic ca un element de legătruă între Europa și țările bazinului caspic: Asia Centrală, țările Golfului Persic și așa mai departe.”

Europa Liberă: Care au fost rezultatele în acești patru ani?

Altai Efendiev: „În acești patru ani, am intensificat activitatea noastră. Din păcate, mai mulți ani, din cauza unor factori obiectivi sau subiectivi, activitatea noastră de colaborare în cadrul GUAM a avut un efect așteptat. De aceea, a fost important să depășim această situație. Anul trecut, am putut să organizăm întâlnirea prim-miniștrilor privind problemele de activizare a coridorului de transport GUAM și a zonei de comerț liber, am putut să oferim un impuls politic suplimentar acestor probleme. Un anumit rol l-a avut și blocarea graniție de est a Ucrainei pentru tranzitul mărfurilor ucrainești prin teritoriul Rusiei spre piețile europene tradiționale. Deci, a fost o stimulare suplimentară, deși conceptual noi deja am fost pregătiți. Și anul acesta în cadrul întâlnirii planificate a prim-miniștrilor care va avea loc vara, o atenție deosebită se va acorda celor două direcții de prioritate. Atunci deja vom raporta prim-miniștrilor noștri ce a fost făcut concret în acest domeniu. Acum întreprindem măsuri concrete pentru transformarea sau traducerea acestui concept în limba măsurilor practice: ce trebuie să facem concret în legislație, în domeniul reglementar, cu obiectele de infrastructură: porturi, căi ferate, centre de logistică etc. Deci, este un proiect foarte serios și important cărui i se acordă un mare interes internațional în contextul inițiativelor noi, inclusiv în contextul proiectului „noului drum al mătăsii” promovat de China, în contextul politicii UE pentru lărgirea rețelei transeuropene de transport spre regiunea de est. Aici se intersectează interesele tuturor, interesele întregii comunități internaționale. Sperăm foarte mult să putem utiliza activ și eficient aceste avantaje. În primul rând, în interesul țărilor noastre, dar și al tuturor celorlalți.”

Europa Liberă: Dar ce probleme există la etapa actuală?

Altai Efendiev: „S-a format o anumită inerție. Există probleme birocratice și instituționale. Cred că după o perioadă lungă de stagnare abia începem să ne intensificăm activitatea. Anul trecut, Georgia a prezidat foarte activ în cadrul GUAM. Anul acesta Moldova este la fel de ambițioasă. Cred că ștafeta va fi preluată. Sperăm că în timpul cel mai apropiat vom auzi despre succesele reale, concrete în aceste domenii.”