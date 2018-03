Guvernul Rusiei a adaugat pe lista agenților străini organizația americană Fondul Marshall

Guvernul Rusiei a adaugat pe lista agentilor străini a căror activitate este „nedorită” și Fondul german Marshall al Statelor Unite. Anunțul a fost făcut ieri de ministerul rus al justitiei. Nu au fost date explicatii legate de aceasta decizie. Organizatia americana a spus, intr-o declaratie că misiunea sa este menită să întărească colaborarea transatlantică în sprijinul valorilor democratice, drepturilor omului, domniei legii și că nu a primit o înștiințare oficială de la guvernul rus. Organizatia are sedii în mai multe țări europene. Pe lista agenților străini a Rusiei se află 14 organizații considerate „nedorite” in Rusia – printre care Open Society a lui George Soros, Rusia deschisa a lui Mihail Hodorkovski, National Endowment for Democracy - majoritatea fiind implicare în promovarea democrației, statului de drept si apărarii drepturilor omului.