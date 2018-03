Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda internă a zilei, notam lansarea astazi a programului Prima Casa de catre Ministerul de finanțe.

Partidul Liberal Democrat anunță o conferință de presă.

Se va afla si astazi in Moldova ministrul adjunct de externe al Federatiei Ruse, Grigore Karasin. In trecutele sale vizite de lucru în Moldova, domnul Karasin a mers si in regiunea transnistreană.

La Chișinău își încheie vizita ministrul de externe al Bosniei Hertegovinei, Igor Crnad.

Agenda internaționala nu este astazi prea încărcată – Națiunile Unite, au consacrat ziua eliminarii discriminarilor rasiale, ca si sarbatorii de Nowruz, Anul Nou pentru musulmani. UNESCO marcheaza astazi.. Ziua poeziei, iar la Washington, la Departamentul de stat, prima doamna a Statelor Unite și adjunctul secretarului de stat vor inmina premiile femeilor considerate cele mai curoajoase in anul trecut...

Este un premiu acordat prima data in anul 2007 și pina acum peste 120 de femei din 65 de țări au primit aceasta decoratie din partea Departamentului de stat american. Este vorba de acte de curaj deosebite în domeniul apărarii drepturilor omului, promovării democrației, transparenței si statului de drept.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov se va afla la Tokio unde are întrevederi cu omologul sau nipon Tari Kono.