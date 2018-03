Igor Dodon: cred că sunt șanse ca pe parcursul acestui mandat al dlui Putin să fie rezolvată problema transnistreană (I)

Șeful statului moldovean a vorbit despre victoria lui Vladimir Putin în alegerile prezidențiale din Rusia, despre curentul unionist, despre alegerile locale şi cele parlamentare şi despre agenda comună a preşedinţiei şi executivului de la Chișinău.

Europa Liberă: Pornim de la mesajul pe care l-ați transmis omologului Dvs. de la Kremlin, dlui Putin cu ocazia victoriei obținute în cursa prezidențială. Pentru Dvs. cred că nu a fost o surpriză că dl Putin va rămâne la cârma Federației Ruse?

Igor Dodon: „Eu cred că nu a fost o surpriză absolut pentru nimeni nici în Federația Rusă, nici în alte țări, nici în alte capitale occidentale, europene; toată lumea înțelegea că dl Putin va învinge în această campanie electorală destul de importantă, cu mai multe semne de întrebări pe intern, pe extern, dar am transmis un mesaj oficial de felicitare pentru dl Putin. Consider că este o victorie importantă pentru stabilitatea politică din Federația Rusă, că este o victorie importantă și pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru că am stabilit unele contacte și relații personale deja la nivel de președinți și aceste contacte au dat și efecte pozitive pentru Republica Moldova. Mă refer la cifre concrete de exporturi, de emigranți și sper foarte mult că aceste contacte vor continua. Eu nu am spus în această felicitare, dar o să deschid puțin parantezele – chiar sper foarte mult și eu cred că sunt șanse, ca pe parcursul acestui mandat al dlui Putin să fie rezolvată una din problemele de bază cu care ne ciocnim noi. Mă refer la reunificarea țării, rezolvarea problemei transnistrene. S-au finalizat alegerile în Federația Rusă, se vor finaliza până la sfârșitul anului și în Republica Moldova și am putea în anul 2019 începe toți cu dreptul pentru a găsi soluția politică.”

Europa Liberă: Dvs. ați mai vorbit că 2019 ar putea să fie un an decisiv pentru reglementarea transnistreană…

Igor Dodon: „Un început…”

Europa Liberă: Și să revenim la acest subiect, dar vreau să vă întreb: va spori Rusia influența în zonă și în Republica Moldova? În ce sens și cum vedeți această influență a Federației Ruse?

Igor Dodon: „Eu cred că Federația Rusă are tradițional o anumită susținere în Republica Moldova. Uitați-vă în sondaje – peste 60 la sută consideră Federația Rusă un stat prietenesc. De aceea, din considerentele acestea, e clar că o anumită influență asupra ceea ce se întâmplă în regiune, factorul rusesc – nu mă refer la Putin sau la Federația Rusă –, factorul rusesc a avut, are și va avea în continuare. Important noi, cetățenii Republicii Moldova, politicienii, în primul rând, să avem capacitatea și să avem înțelepciunea și pregătirea politică să nu încercăm să jucăm acest factor pentru lupta internă. Cu regret, el s-a jucat tot timpul.”

Europa Liberă: Dar dl Putin consideră Republica Moldova un stat prieten pentru Federația Rusă?

Igor Dodon: „Din discuțiile pe care le-am avut – mai multe, în 2017 –, dlui consideră că cetățenii Republicii Moldova sunt prieteni pentru cetățenii Federației Ruse. Și chiar își dorește ca și la nivel de diferite relații – guvernamentale, prezidențiale, parlamentare – aceste relații să reflecte atitudinea reciprocă a cetățenilor moldoveni față de ruși și a cetățenilor Federației Ruse față de Moldova. Cu regret, pe parcursul ultimelor 12 luni – s-a început în martie anul trecut –, la nivel guvernamental și parlamentar, relațiile nu corespund așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Și eu sper foarte mult că venirea dlui Karasin mâine, la Chișinău – fapt pe care l-am solicitat de la dl Putin în luna decembrie a anului trecut, să vină un reprezentant al Ministerului de Externe să începem restabilirea relațiilor normale la nivel de Guvern și Parlament, pentru că la nivel de Președinție noi avem relații foarte bune. Noi avem contacte, noi discutăm, soluționăm mai multe probleme, dar este necesară implicarea și arcului guvernamental.”

Europa Liberă: Pentru că tot exponenții Federației Ruse au spus că da, există o relație bună cu președintele Igor Dodon, dar pârghiile lui de influență sunt limitate și atunci ar fi mai bine ca dialogul să-l aibă direct și cu Executivul, și cu Legislativul?

Igor Dodon: „Dna Valentina, eu am solicitat și am insistat, și am rugat atât la Moscova, cât și le-am transmis mesajul celor de pe loc că este necesar să fie dialog cu toți. Eu chiar m-am bucurat; recent am fost la Baku, unde am avut întrevederi cu mai mulți președinți – fostul președinte al Croației, fostul președinte al Ucrainei, dl Iușcenko, și au mai fost încă câteva zeci de președinți și prim-miniștri acolo din diferite țări care au relații din cele mai bune cu Rusia, Țările Baltice – și toți sunt de acord că trebuie să fie dialog, chiar dacă ai poziții diferite. Eu le-am spus și democraților, Partidului Democrat, dlor Filip, Candu, chiar dacă aveți o opinie diferită referitor la unele elemente ale relațiilor bilaterale, dar asta nu înseamnă că trebuie să închideți ușa și să nu discutați cu un partener destul de important. De aceea, eu mi-am dorit și-mi doresc foarte mult ca acest dialog să existe, pentru că, politic vorbind, poate pentru mine ar fi bine să discute doar Dodon cu rușii, dar pentru țară nu este bine.”

Europa Liberă: Dar Rusia a înțeles că totuși acest parcurs european pe care s-a angajat guvernarea de la Chișinău să-l ducă până la bun sfârșit poate fi inevitabil?

Igor Dodon: „Veți avea posibilitatea să adresați această întrebare direct reprezentanților Rusiei, pentru că eu nu sunt avocatul rușilor, eu sunt avocatul moldovenilor. Dar în discuțiile pe care le-am avut cu dl Putin de mai multe ori am înțeles un lucru foarte clar – că dlui va stima și va lua în calcul opinia cetățenilor Republicii Moldova. Dacă cetățenii Republicii Moldova doresc, de exemplu, să aibă acorduri cu Uniunea Europeană, liberalizare de vize, alte acorduri; dacă cetățenii Republicii Moldova doresc să restabilească relații strategice cu Federația Rusă, care este problema? Și eu cred că aceasta este unica soluție pentru noi, pentru moldoveni. Un echilibru în ceea ce ține de politica externă, doar aceasta ne va salva. Și să ne ocupăm de problemele noastre interne.”

Europa Liberă: Embargourile, până la urmă, au șanse să fie ridicate, pentru că, dacă e să luăm în calcul ceea ce arată statisticile și ceea ce se vede în realitate, totuși, anumiți agenți economici sunt favorizați să-și ducă marfa pe piața Federației Ruse și, apropo, se pare că Moscova îi selectează?

Igor Dodon: „Noi avem, conform rezultatelor anului 2017, o creștere spectaculoasă a volumelor de export pe unele componente – merele, în premieră, peste 200 de mii de tone. Noi în 26 de ani de independență a Moldovei nu am exportat nici într-un an așa volum mare; pe alte produse agroalimentare, dar de fapt probleme sunt două. Prima problemă: nu este liberalizat total, adică avem liste care sunt aprobate de către organele respective fitosanitare din Federația Rusă. Și de fapt este o practică care se aplică și față de alte țări la diferite produse. De exemplu, dacă vrem acum să exportăm produse de carne în Uniunea Europeană, ei nu ne acceptă, până când nu vin și inspectează fiecare instituție în parte. Exact așa și pe alte piețe. Adică este o practică care se aplică nu doar față de Moldova. Sarcina mea este ca aceste liste să fie cât mai largi, ca toți producătorii moldoveni să aibă posibilitate să fie incluși în această listă. Și eu le-am spus colegilor din Federația Rusă să vină în Republica Moldova, să meargă la toate întreprinderile. Nu este o problemă dacă vor veni zece specialiști și într-o săptămână trec pe la toate întreprinderile. Și dacă văd că au plantațiile lor, sunt producători, au capacități – să-i includă pe toți, că este necesar.”

Europa Liberă: Dar definitiv poate fi ridicat acest embargou impus de Federația Rusă?

Igor Dodon: „Aceasta este prima problemă. Și a doua problemă sunt taxele vamale, care există.”

Europa Liberă: Da, exact, e problema cea mai mare.

Igor Dodon: „Și ele nu sunt atât de usturătoare pentru unele produse cum ar fi merele, dar bat foarte dur în competitivitate, de exemplu, la produsele alcoolice, la conserve. De ceea, noi avem aceste două probleme în ceea ce ține de comerțul cu Federația Rusă. Ele pot fi rezolvate pe două căi. Atunci când au fost impuse aceste embargouri sau restricții din partea Federației Ruse, în 2014, în toamnă, argumentarea din partea dlui prim-ministru Medvedev din Federația Rusă a fost că să nu fie reexporturi, ținând cont de comerțul liber cu UE, la aceste produse să nu fie reexporturi prin Moldova a produselor europene, s-au inclus taxele. De aceea, avem prima soluție – să încercăm să negociem cu Uniunea Europeană ca pentru aceste produse să nu avem comerț liber cu UE, să avem comerț asimetric, ceea ce am propus eu europenilor. Va fi nu simplu, pentru că trebuie de renegociat Acordul de Asociere, partea economică, sau a doua soluție – să le arătăm rușilor un mecanism foarte clar de minimalizare a riscurilor de reexport. Eu am încercat și am propus și prima variantă europenilor și eu cred că ea tot este posibil de discutat, dar trebuie să ne axăm mai mult pe a doua soluție – sistemele de certificare, pentru că am avut probleme în anii precedenți când zeci de mii de tone din Polonia prin Moldova plecau în Federația Rusă. Și lucrul acesta îl cunosc toți absolut. Au fost și aresturi la Ministerul Agriculturii în legătură cu aceasta. Aceasta este soluția.”

Europa Liberă: Dar embargoul pentru vinuri e încă din 2006, încă de atunci nu a mai fost ridicat?

Igor Dodon: „Nu, nu. Embargouri pentru vinuri, dacă vorbim de embargouri…”

Europa Liberă: S-au selectat anumite companii care au dreptul să exporte?

Igor Dodon: „A fost problema în anii 2005-2006.”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „În anii 2007-2008, după ce am avut eu discuții cu dl Gref, atunci ministru al Economiei, a început să fie scos acest embargou și a fost scos, practic. El a reapărut acum nu demult. Apropo…”

Europa Liberă: Oficial nu a fost retras niciodată.

Igor Dodon: „A fost. Eu, ca fost ministru al economiei, cunosc foarte bine. Apropo, dl Gref are invitația mea și cel mai probabil într-a treia decadă a lunii aprilie va fi la Chișinău. Dânsul a acceptat să vină la invitația mea și va avea și o discuție publică cu toți.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus ceva mai devreme că Acordul de Asociere pe care îl are semnat Republica Moldova cu UE mai poate fi renegociat?

Igor Dodon: „În Acordul de Asociere sunt incluse clauze foarte clare și eu am discutat cu partenerii europeni și la diferite niveluri, și cu dna Mogherini anul trecut și anul trecut a fost și comisarul pentru comerț din Uniunea Europeană. Se negociază foarte simplu, dacă este interes, pur și simplu toți se tem să nu atingă unele elemente că asta ar însemna nu știu ce politic, dar trebuie să ne așezăm clar, așa tehnic și să vedem unde sunt problemele. Dacă sunt probleme pe anumite categorii de mărfuri care creează probleme majore pentru producătorii noștri autohtoni, pentru că noi avem situații, am deschis piața și…”

Europa Liberă: Dar un precedent nu există ca un stat care a semnat, să renegocieze?

Igor Dodon: „Există. Sunt precedente când se renegociază partea economică a acordurilor semnate și procedura nu este atât de dificilă. Eu chiar când era dl Tapiola, încă era ambasador, noi discutam acest subiect cu dânsul, pur și simplu trebuie să fie voință politică.”

Europa Liberă: Cu dl Michalko nu ați revenit la subiect?

Igor Dodon: „Ori săptămâna aceasta, ori luni, marți voi avea întrevedere cu dumnealui.”

Europa Liberă: Revenim la soluționarea problemei transnistrene și dacă există șanse ca, în sfârșit, să fie găsită o rezolvare a acestei probleme. De cine depinde, pentru că acum mai mult ca niciodată se vorbește despre voința Republicii Moldova ca să poată să știe cum își apără interesul național, integritatea, independența, dar se avansează tot mai mult ideea federalizării, nu neapărat în forma unei federații așa cum e în altă parte, dar spre asta să se ducă?

Igor Dodon: „Eu am văzut mai multe critici din partea unor experți pe care și Dvs. le promovați în sens că luați opinia și o publicați. Toți se tem atât de mult de subiectul acesta și Doamne ferește să nu se frigă. Cum este posibil, în primul rând, prima și cel mai important, trebuie să fie un consens în Republica Moldova și un consens nu de 50+1 în Parlament, pentru că aceasta nu va fi o soluție, trebuie un consens național – și dreapta și stânga să ajungă la un compromis că, uite, vrem să rezolvăm problema după așa principii. Principiile trebuie să fie foarte clar expuse și noi avem un astfel de proiect în Președinție elaborat. Acolo este și neutralitatea, un lucru foarte important; acolo sunt niște lucruri care sunt în interesul Republicii Moldova, să fie foarte clar.”

Europa Liberă: Dar când o să puneți la judecata cetățenilor acest proiect pe care îl aveți?

Igor Dodon: „Noi acest proiect l-am elaborat, noi; Guvernul a elaborat proiectul său, noi am făcut schimb de aceste proiecte și, în opinia mea, trebuie să fie un proiect unic al Guvernului, Președinției, Parlamentului și să-l propună tuturor. Va fi acest lucru posibil până la alegerile parlamentare – bine, nu va fi posibil până la alegeri parlamentare – discutăm după alegeri parlamentare, dar un astfel de proiect noi avem, nu este federalizare! Haideți să vă spun foarte clar, acolo sunt principii…”

Europa Liberă: Da, asta am vrut să vă întreb acum.

Igor Dodon: „Nu este. Folosind principii foarte clar cum totuși să găsim limbă comună, noi să avem aici consens în Moldova. Mai departe, doi: acest proiect să fie discutat cu cei din stânga Nistrului, pentru că, dacă ei nu o să fie de acord, dar ei acum sunt categorici și înțelegem de ce.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că ei nu o să rămână pe aceeași poziție? Ați văzut că dl Krasnoselski de acum a aruncat săgeți cu venin și la adresa Dvs., cu critici?

Igor Dodon: „Eu văd mesajele politice. Noi totul observăm, dar lucrurile o să se schimbe și o să se schimbe spre bine, să spunem așa, fără a deschide parantezele. Și al treilea element, cel mai important, trebuie să fie în consens în formatul „5+2” internațional. Nu va fi o soluție a Rusiei sau o soluție a Statelor Unite, sau o soluție a europenilor ș.a.m.d. Nu poate fi, gata! A trecut perioada aceea, când se încerca la începutul anilor 2000 că, uite, au pus rușii un plan pe masă și primiți-l pe acesta.”

Europa Liberă: „Planul Kozak”, da.

Igor Dodon: „Acum nu va merge așa! Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni este bine, că spuneau că e o cedare din partea Moldovei. Nu este o cedare, ce fel de cedare, dacă pe diplomele care sunt din Transnistria se pune ștampila din Republica Moldova? E cedare din partea Transnistriei. Cu numerele de înmatriculare, noi încet îi aducem, îi aducem aici, în spațiul comun și este un pas foarte corect. Soluția politică este posibilă doar dacă va fi un consens internațional. Trebuie să fie un succes al diplomațiilor tuturor, al diplomației americane, europene, ruse, OSCE, Ucrainei, care tot este în formatul „5+2”.”

Europa Liberă: Dl Dodon, dar când a fost creat acest mecanism, formatul de negocieri „5+2” a avut anume această menire – să pună pe masă un proiect de statut pentru regiunea transnistreană –, acolo nu erau prevăzuți „pași mici” pentru a se ajunge la un numitor comun pe margini?

Igor Dodon: „Ei și iaca îs mai bine de două decenii, pentru că eu cred că nu a fost nici conjunctura geopolitică gata pentru aceasta. După ce se vor finaliza toate aceste alegeri, nu numai la noi, în Rusia s-au finalizat, vedem ce o să fie în alte țări, o să se limpezească puțin apele și Occidentul, și Federația Rusă vor căuta istorii de succes, puncte comune, țări unde pot să se înțeleagă. Haideți să spunem așa moldovenește, să înțeleagă lumea. Și unde pot să se înțeleagă? Cu Ucraina? E foarte dificilă situația acolo, și pe intern la ei e dificil, și-n relațiile bilaterale e dificil. De ce eu sunt optimist în ceea ce ține de anul 2019 și-ncolo? Pentru că o istorie de succes în relațiile dintre Federația Rusă și Occident ar putea fi rezolvarea problemei transnistrene și eu îmi doresc acest lucru. De aceea am discutat cu dl Putin, de aceea când am fost în Germania și am discutat cu șeful aparatului președintelui, cu oficiul doamnei Merkel, pentru că era atunci formarea coalițiilor și le dau acest mesaj „vă rog foarte mult”, le spun forțelor mari, „includeți-ne pe noi în agenda voastră bilaterală, noi o să încercăm să găsim consensul național, dar nu ne puneți cap în cap aici, noi vrem să rezolvăm problema aceasta”. Și e posibil.”

Europa Liberă: Ceea ce vi se reproșează Dvs. cel mai des e că nu insistați și pe evacuarea armatei ruse din stânga Nistrului și chiar cineva se întreba: dacă convocați acest Consiliu Suprem de Securitate și atât de mult se insistă că Moldova are nevoie de consolidarea acestei securități, de ce președintele Igor Dodon nu vorbește despre retragerea armatei ruse?

Igor Dodon: „Eu tot timpul am spus și repet încă o dată: inevitabil într-o țară neutră trupe străine nu trebuie să fie și inevitabil odată cu soluționarea politică a problemei transnistrene această problemă va fi rezolvată, cu întărirea statutului de neutralitate ș.a.m.d. Lucrul acesta l-am spus de mai multe ori și l-am discutat și în Federația Rusă de mai multe ori, de aceea eu sunt ferm convins că odată ce găsim noi consensul acesta problema se rezolvă, că nu este atât de dificil de a fi rezolvată.”

Europa Liberă: Nu e dificil de retras armata rusă?

Igor Dodon: „Nu, eu cred că nu. Voință politică…”

Europa Liberă: Moscova și-a asumat angajamentul încă la summitul OSCE de la Istanbul în ‘99, dar a întrerupt procesul…

Igor Dodon: „Eu știu. De aceea că nu erau siguri că va fi rezolvată politic problema transnistreană. Pentru că riscurile că, uite, vine NATO în Republica Moldova, se pune frontiera NATO pe Nistru și eu îi înțeleg pe toți, și pe unii și pe alții, dar de ce ne vârâți pe noi în aceste conflicte ale voastre, globale? Dați-ne pace nouă aici să facem regulă, să reunificăm țara și să ne ocupăm de problemele noastre, de economie, de multe-multe, avem o mulțime de probleme. Aceștia mari ne pun cap în cap, unul încearcă să ne tragă spre ei, alții până acum încercau să ne tragă spre ei, ceea ce eu cred că s-a schimbat, știu că s-a schimbat, cel puțin în viziunea din partea Federației Ruse, și văd că se schimbă și în Uniunea Europeană. Nu trebuie de pus condiția aceasta: „sau ești cu noi sau ești împotriva noastră”. Nu merge pentru așa țări cum este Republica Moldova. În Republica Moldova tradițional așa este, 50 la 50 și cum încearcă să ne tragă unul într-o parte, unul în alta situația explodează, așa cum a fost în Ucraina.”

Europa Liberă: Problema era că Republica Moldova încă nu e dezmeticită ce vrea ca și stat?

Igor Dodon: „De aceea și vă spun, problema numărul unu este în noi. Dacă noi în Republica Moldova am fi consolidați toți și am spune, „oameni buni noi suntem la noi acasă stăpâni, noi nu vrem să ne culcăm nici sub ruși, nici sub americani, nici sub români”. Iată eu așa vreau, sincer. Eu vreau ca noi în Republica Moldova, clasa politică să ajungem la un numitor comun și să spunem, „oameni buni, avem acordurile cu aceștia, avem cu aceștia, haideți să ne ocupăm de Moldova”. Și asta e unica soluție, și cu cât mai repede noi, clasa politică, vom înțelege acest lucru și vom da mesajul la oameni, oamenii să vadă, măi, dar într-adevăr așa e. Pentru că acum dacă am face un referendum și am pune trei variante de răspuns, nu două. Toți care fac sondaje pun două variante – cu Europa sau cu Rusia? –, dar dacă am pune și a treia opțiune – relații bune cu Europa și Rusia –, eu vă asigur că 80 la sută de moldoveni ar spune: „Da, asta vrem!”. Așa este spiritul nostru, noi vrem să avem relații bune cu toți, dar pentru asta noi: președintele, prim-ministrul, spicherul, Parlamentul, trebuie să încercăm să găsim un numitor comun anume asupra acestui vector și el este unicul corect și unicul ce va permite să salvăm Republica Moldova.”

(Va urma)