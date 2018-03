Fostul președinte al Africii de Sud pus sub acuzare pentru corupție

Fostul președinte al Africii de Sud, Jacob Zuma, a fost pus sub acuzare pentru corupție, în legatură cu o afacere cu arme de 2 miliarde si jumătate de dolari. Este unul din rarele cazuri în care, in Africa de Sud sunt investigați liderii politici. Luna trecuta Zuma a fost forțat să demisioneze de la cîrma Congresului Național African, partidul aflat la putere in Africa de Sud. Jacob Zuma neaga orice ilegalitate. Potrivit procuraturii sud africane, împotriva lui Zuma sunt 16 capete de acuzare în legatură cu 783 de instanțe.