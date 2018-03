Guvernul Ucrainei cere sportivilor să nu participe la competiții organizate în Rusia

Guvernul Ucrainei a cerut atleților săi care participă în competitii internaționale sa nu participle la cele organizate în Rusia. Decretul a fost semnat de ministrul ucrainean al tineretului si sportului care și-a justificat decizia spunind că „agresorii și cei care încalcă legea trebuie să fie excluși din arena sportiva globală” și exprimîndu-și temeri legate de securitatea atleților ucraineni in Rusia. Echipa naționala de fotbal a Ucrainei nu s-a calificat la Cupa Mondială care va avea loc in Rusia, dar fotbalisti ucraineni joacă în cluburi rusești. Pînă acum sportivi ucraineni au participat in Rusia la competitii de box si biathlon.