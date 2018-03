Prin lumina oarbă a obiectivului

Ilie Bîrcă este inginer IT şi lucrează la biblioteca din satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Are grijă de computerele de acolo, dar îi ajută şi pe sătenii care au nevoie. Totodată, este fotograf amator. Nimic deosebit până aici. Doar că Ilie are grave deficiențe de vedere încă de la naştere. Este pasionat de arta fotografică încă din copilărie, de când tatăl său i-a adus un aparat foto din străinătate. Acum nouă ani a participat la un training ţinut de un cunoscut fotograf profesionist şi de atunci nu scapă nicio ocazie să facă imagini. Îi place să fotografieze natura, viaţa de zi cu zi a satului, oamenii, conacul din Ciuciulea… Şi-a dezvoltat propriile tehnici şi abilităţi pentru a putea face poze chiar dacă nu prea vede ceea ce fotografiază. Un reportaj de Mihaela Gherasim​.