Lidia Oboroc din satul Chirileni, raionul Ungheni, a născut și a crescut 12 copii. Majoritatea dintre ei sunt acum împrăștiați prin lume și îi poate vedea doar în poze sau pe internet. Spune că o macină dorul, dar că s-a împăcat cu gândul, înţelege că aşa sunt vremurile. Fiica cea mai mare a Lidiei Oboroc are 48 de ani, iar mezinul – 23. În total, sunt șapte fete și cinci băieți. De asemenea, femeia, în vârstă de 69 de ani, are 19 nepoți și doi strănepoți. Chiar dacă a avut mereu o casă plină de copii, Lidia Oboroc a mers la muncă toată viața. A lucrat la vie, la fermă și la tutun, iar acum are o pensie de 1.470 lei. Încă 100 de lei primește lunar de la stat pentru medalia de mamă-eroină. Un reportaj de Eugenia Pogor.