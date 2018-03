Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, efectuează o vizită oficială la București

Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, anunță agenția Agerpres. Potrivit cancelariei prezidențiale de la Bucuresti, pe agenda discuțiilor se afla colaborarea bilaterala, modalitatile de sprijin din partea României in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana și problematica minoritatilor nationale din cele doua tari, aspecte de interes comun privind cooperarea in Balcanii de Vest ca și principalele evolutii in dosarul „Kosovo". Vucic va avea o intrevedere intre patru ochi la Snagov cu șefa cabinetului de la Bucuresti, Viorica Dancilă.