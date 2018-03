Raportul de țară al CE critică din nou România

Progresele înregistrate de România în lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala răman ridicate, iar cresterea economica mare, bazata pe consum, riscă să creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza Comisia Europeana, în raportul sau de tara pe anul 2017, în cadrul mecanismului Semestrului European, dat publicității ieri si citat de site-urile romanesti. „Reformele in curs ale legilor justitiei riscă să dăuneze independentei judiciare si să desfiinteze progresele realizate in ultimii 10 ani. Institutiile judiciare și cadrul legal pentru combaterea infractiunilor de coruptie contină să fie supuse unei presiuni intense” - scrie CE în raportul pentru România.

De asemenea, Comisia atrage atentia ca România a înregistrat doar progrese limitate în abordarea recomadarilor specifice transmise de Uniunea Europeana anul trecut.