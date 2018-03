Interviu Vladimir Putin: Donald Trump este un om „echilibrat” dar sistemul politic american este „ineficient și impredictibil”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, drept un bărbat „echilibrat” cu care se poate negocia, dar a criticat sistemul politic american, considerîndu-l „ineficient și impredictibil”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu amplu difuzat pe rețelele de socializare cu doua saptamini înainte de alegerile prezidențiale din Rusia, din 18 martie, in care Putin candideaza pentru încă un mandat. In interviu, Putin a repetat că Statele Unite și Occidentul sunt vinovați de tensionarea relațiilor cu Rusia. In opinia lui Putin, Statele Unite ar fi avut un rol în înlăturarea de la putere a liderului pro-rus de la Kiev, Viktor Ianukovici în 2014, și în organizarea protestelor massive de la Kiev. Putin a spus in interviul din filmul documentar „Ordinea Mondiala în 2018”, difuzat ieri pe rețelele de socializare, că Statele Unite ar fi cerut Moscovei să intervină in 2014 pentru a-l împiedica pe Ianukovici să folosească forța împotriva demonstranților de la Kiev, pentru ca apoi să „sponsorizeze o lovitură de stat”. Putin a criticat din nou sancțiunile impuse Moscovei pentru anexarea Crimeii si implicarea în conflictul din estul Ucrainei, spunind că ele ar fi „ilegale și nedrepte” și că „Rusia va cîștiga pe termen lung”. In razboiul din estul Ucrainei au murit peste 10 300 de oameni.