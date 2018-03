In Macedonia au demisionat ieri încă trei membri ai Comisiei naționale anti-corupție, după ce în această săptămîna mai demisionaseră doi, printre care și seful agenției. Demisiile survind după ce în presă s-au publicat documente oficiale legate de cheltuielile exagerate ale unor membri ai agenției. In acest moment, agenția din Macedonia are numai doi membri. Demisiile trebuie confirmate de Parlamentul de la Skoplie, iar Procuratura a declanșat o anchetă.