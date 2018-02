Moldova profundă între „praznicul electoral”, sărăcie și demnitatea omului (VIDEO)

Într-un an electoral, tot mai multă lume vorbește despre pomenile oferite de politicieni. În aproape fiecare localitate, înainte de alegeri, partidele au împărțit pungi inscripționate cu propria siglă, pline cu mâncare – de la făină, sare, zahăr, orez la ulei și chiar la plicuri cu bani. Mulți dintre interlocutorii mei pe care-i întâlnesc în Moldova profundă spun că scenele „praznicului electoral” sunt dezgustătoare. Împotriva sărăciei, sau pentru demnitatea omului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Bătălia cu sărăcia este, de fapt, marea bătălie pentru demnitatea umană. Aici nu mai contează dacă ești democrat, liberal, socialist sau comunist; împotriva sărăciei trebuie făcut front comun. Oamenii cu care am discutat recent la Drochia, la 150 km distanță de Chișinău, cred că, dacă se va arunca cu ajutoare sociale înspre cei săraci, nu se va combate niciodată sărăcia. Combaterea sărăciei presupune programe pe termen lung – educație, locuri de muncă, viață socială, și nu bani puși în buzunarul omului sărac și degradat. Alegătorii nu mai așteaptă pomeni electorale, ei vor politicieni înțelepți, pentru că dezamăgirea le este prea mare.

– „De la guvernare toți îs tâlhari, de atâta trăim rău. I-am votat, că n-am știut pe cine votăm, că așa, în față, toți sunt buni, credeam că ei sunt oameni și pot să îndeplinească dorințele oamenilor, dar ei numai la buzunarele lor se gândesc.”

Europa Liberă: Ce trebuie să se facă în Moldova, ca cetățenii să aibă încredere în stat?

– „Să învie Stalin, să-i ducă pe toți la dubă!”

Europa Liberă: Vreți o dictatură sau vreți să trăiți în democrație?

– „Vreau democrație, dar numai nu așa cum e acum; asta-i mai rău decât a fost înainte. Am lucrat o viață și șed și vând plăcinte?...”

Europa Liberă: Dar vina o poartă politicianul sau cetățeanul care alege?

– „Noi suntem de vină, d-apoi de unde știi ce idiot îi? Doamne, iartă-mă!”

Europa Liberă: V-au dat lacrimile. Asta înseamnă că…

– „Tare te doare… că-s niște idioți. La noi, în Moldova, toți promit, grăiesc în dodii și cu atâta rămânem.”

Europa Liberă: Dar dacă ați fi Dvs. acolo, în Parlament, și ar trebui să rezolvați problemele cetățenilor, ce ați face?

– „Pentru lume să faci și-apoi pe urmă să te gândești la tine. Omul te-a ales, tu trebuie să faci față, dar ei șed și dorm acolo. Te uiți câteodată la televizor, șed acolo și hoschesc.”

– „Noi i-am ales cu gândul că va fi totul bine, dar conducerea arată ce poate. Mă scuzați.”

Europa Liberă: Unde au greșit ei, când au greșit, cu ce au păcătuit?

– „Au furat miliardul și au lăsat miliardul să-l plătească norodul, pe urmă peste tot locul în organizați sunt specialiști vîsokopostavlennîie lița (de rang înalt) de dânșii numiți. El, de pildă, n-are nicio poniatie (idee) în sfera ceea de lucru, dar sunt promovați.”

Europa Liberă: În toamnă o să fiți invitați să alegeți deputații în Parlament. Au făcut o reformă nouă – și pe listă de partid, și în baza circumscripțiilor, în speranța, așa zic ei, că vor aduce deputatul mai aproape de grijile dvs. Vă este clar cum o să-i votați?

– „Deocamdată, ne gândim (râde). Nu știm ce zace într-înșii, nu știm, nu ne-am clarificat încă.”

Europa Liberă: Dar la vot o să mergeți?

– „O să merg, o să merg!”

​Europa Liberă: De ce este importantă prezența la vot?

– „Ca să nu vină la putere cei care nu dorim noi. Mai bine de dus și de votat pentru care socotim, decât să fim indiferenți de soarta noastră.”

– „Totul depinde de noi, dacă lumea o să-i aleagă tot pe dânșii, ei își fac castele, și noi am muncit toată viața și primim 800 de lei pensie… Depinde de noi, trebuie să schimbăm toată conducerea.”

Europa Liberă: Se duc aceștia și cine vine în locul lor?

– „Sunt care acuma-s tineri. Să scoatem țara asta din impas! Eu deunăzi mă sfădeam cu televizorul. Cinstit vă spun. Când am văzut ce are Plahotniuc în centrul acela al lui, ce a cumpărat el și demolează tot și șed pensionarii și mor de foame… Cum să trăim bine?...”

– „Iaca, noi am ridicat mânuțele și i-am votat tot noi pe dânșii și ei n-au fost conștienți pentru aceea ca să facă bine pentru țară, au făcut bine numai pentru dânșii.”

Europa Liberă: Tot ei au să vină în toamnă și o să vă ceară voturile.

– „Păi, noi ne vom gândi cui să le dăm de-acum.”

​Europa Liberă: Au schimbat sistemul electoral; în baza votului mixt o să alegeți deputații.

– „În baza lor…”

Europa Liberă: E mai ușor, va fi mai aproape alesul poporului de cetățean?

– „Nu! O să fie mai departe alesul poporului de cetățean. Și ei au făcut foarte rău cu treaba asta. N-a fost dorința poporului, ei au făcut din capul lor; conducerea a făcut, n-a făcut poporul.”

Europa Liberă: Chiar dvs., cetățenii, ați fost cei care ați blamat partidele?

– „Prin circumscripțiile astea, asta-i o farsă, e o propagandă ca ei să se mai mențină la putere și să câștige alegerile și să facă tot pentru buzunarul lor, dar pentru noi n-au să facă nimic.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

– „De răsculat, de făcut ceva și de luat puterea. Las’ să se uite că majoritatea populației din țară îs bătrâni și ei au o pensie foarte mizeră.”

Europa Liberă: Cine la modul serios se gândește la viitorul acestui stat?

– „Iaca este Năstase, este Maia Sandu, mai sunt acolo oameni care într-adevăr ar face ceva pentru țara asta, dar ei nu pot să facă, că în țara asta au rămas majoritatea oamenilor în vârstă care erau cu Uniunea Sovietică și ei mai speră că o să mai vină Uniunea Sovietică. Dar ea n-o să vină Uniunea Sovietică, dar lumea-i disperată și nu-i informată la momentul de față despre toate ce se petrec în țară, pentru că televiziunile îs toate ale hoților și ei se uită numai la canalele astea și acolo de dimineață până seara ne prezintă că totul o să fie bine și o să vă mai facem niște drumuri… Dar între ceea ce se vorbește la televizor și ce se face în țară e foarte mare diferență.”

Europa Liberă: În următorii patru ani, cum ar putea și ar trebui să arate Drochia și Republica Moldova?

– „Ar fi de dorit să arate ca în Uniunea Europeană, să fie mai civilizați, să fie mai deștepți, să fie mai altfel.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți că și această dispută care ține de geopolitică împarte cetățenii între cei care vor ca țara să se apropie de Uniunea Europeană și cei care vor să fie Moldova mai aproape de Federația Rusă?

– „Dar noi am fost atâția ani sub conducerea rușilor și n-a mai fost cine știe ce mare bine – că ne-au dat solearka (motorina) ceea, că ne impuneau s-o luăm, ne impuneau să facem colhozuri sau brigăzi de tractoare, sau ferme de vite sau de porci? Ei și? Noi am construit, dar munca asta a noastră, a țăranului, unde s-a dus? S-au dus toate în Rusia – și untișorul s-a dus la ruși, și brânzica, și cărnița – totul s-a dus la ruși; noi am luat ce ne rămânea și nouă, nu ca să trăim, să existăm… Asta-i, doamnă!”

Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că socialiștii ar fi partidul cu cele mai mari șanse să câștige alegerile parlamentare.

– „Nu sondajele arată, dar frica țăranului arată. Majoritatea nu trăiesc cu demnitate că el ar fi basarabean, român, moldovean, oricum s-ar numi. El nu trăiește, el trăiește cu frica zilei de azi, cu frica că a muls văcuța și-i ia cineva lăpticul acela cu trei ruble și-l vinde cu zece ruble. Trăiește lumea cu frică în țară.”

Europa Liberă: Și așteptați 101 deputați să vină să rezolve problemele Republicii Moldova și ale cetățenilor?

– „Nu, doamnă, îs foarte mulți, îs foarte mulți, n-ar trebui să fie așa de mulți! Ar trebui măcar în jumătate să-i mai dea afară, că-s tare mulți și tare mari salarii au. Ar trebui să mai dea și la bieții aceștia de pensionari…”

– „Se trăiește rău în Moldova, pentru că țara au ocupat-o burjuii și trăiesc ei până în cap, dar noi trăim la pământ. Gata, suntem pierduți; la acești bătrâni nici pensia nu vor să ne-o mai adauge cu nimic, de ce merge, e tot mai rău și mai rău. Mă uit că umblă cu brațele de gazete, împrăștiind că vor să mai fie mai departe, să lucreze tot ei la Parlament. Și dau pe aici în stânga și în dreapta atâta hârtie, dar la copiii aceștia de clasa întâi caietele-s atâta de scumpe, el n-are un caiet în plus, ca să facă acolo un cernovik (maculator), să aibă pe ce se învăța mai întâi și apoi să scrie pe curat. Îi dreptate aici? Ei se gândesc acolo, la Parlament, cu ce se gândesc – cu capul sau cu picioarele? Măgari vîsșei stepeni (de calitatea superioară).”

– „Aiștia să se ducă de la Parlament, că nu sunt buni deloc. Las’ să mă judece pe mine, dar să scape norodul ista, să trăiască liber. Eu grăiesc ce-i drept. Ca mâine o să mor, că amuș am 90 de ani și trăiesc pe marginea drumului și iaca n-am vândut de-o copeică nimic. Eu n-am de pâine. Cum să trăiesc?! Ian să am o pensie bună, aș mai ședea aici, pe marginea drumului?! Ei s-au gândit că eu am lucrat 45 de ani și am avut pe capul meu patru băieți și i-am crescut și amu, iaca, am rămas fără copii, fără nimic, singurică trăiesc…”

Europa Liberă: Dar unde-s copiii?

– „Au închis toate fabricile; unde trebuia să lucreze lumea au închis tot și s-au dus în lume, să capete o bucățică de pâine și să trăiască, că pe spatele mele n-aveau chip să trăiască.”

– „De la Europa Liberă…”

– „Doamna Valentina-i…”

Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă și am ajuns cu microfonul aici, la Drochia, să întreb lumea: cum se trăiește în Moldova?

– „Tare greu! Pensia-i mititică, prețurile-s mari și noi cum îi primim, așa-i dăm înapoi pe leacuri… De ce se îmbolnăvește lumea asta? Pentru că nu are cu ce trăi. Cu 1.000 de lei, ce poți să iei în ziua de azi? Te duci la aptekă (farmacie) și-apoi trebuie să dai pe gaz, pe lumină, ș-apoi și pe telefon, că și fără telefon nu poți, că ai copii peste hotare și trebuie să grăiești, că ei să știe de tine și tu de dânșii.”

​Europa Liberă: Și o să vină toamna și o să fiți poftită să mergeți să votați. E greu să știți cui să-i dați votul?

– „Nu-i votez pe aiștia care-s acum la guvernare. Totdeauna mă gândesc poate că Unirea cu România… N-ar fi mai bine? Așa, după mentalitatea mea, că eu am niște gineri ruși și ei îs cu rușii, dar eu… „Ei, mămică, ai gineri ruși, dar matale ești cu românii”, dar eu zic: „Putin nu se uită la lumea lui…”.”

Europa Liberă: Ia spuneți, ce se decide în timpul alegerilor?

– „Știți cum trăim noi amu? Ca și când suntem într-o mlaștină și nu putem ieși, nu putem ieși din glodul ista.”

Europa Liberă: Cine poartă mai mare vină că Moldova a ajuns în prăpastie sau în mlaștină, așa cum ziceți Dvs.?

– „Îi vinovată și lumea, eu vă spun, când a votat, dar lumea n-a fost informată. Băbuțele astea…”

Europa Liberă: Ce valoare are un vot?

– „Are mult! Un vot mai mult și vrem schimbare în Moldova asta, vrem și așteptăm. Sunt oameni, numai că este așa o vorbă: „La tâlhari nu-i iubesc pe cei drepți și nu-i vor pe aceia”. Sunt mulți oameni deștepți în Moldova.”

Nadejda Văcari de la Drochia despre necazurile ei in ajun de alegeri parlamentare în R.Moldova

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt de la Radio Europa Liberă. Ia ziceți cum se trăiește în Moldova?

– „Tare-i greu! Eu îs pensionar. 50 долларов получаю. Я работал 25 лет главным инженером, получал хорошую, стабильную зарплату при Союзе, а сейчас, кто я? Нищий, бомж, вот хожу по базару и прошу…” („Primesc 50 de dolari. Am lucrat ca inginer-șef timp de 25 de ani, primeam un salariu bun, stabil pe timpul Uniunii (Sovietice), dar acum, cine sunt eu? Un cerșetor, fără adăpost, iată, umblu prin piață și cerșesc…)

Europa Liberă: А у Молдовы есть будущее? (Dar Moldova are viitor?)

– „Есть будущее, если бы немножко в парламенте ума набрались. Их надо всех выгнать и поставить новых, хороших людей. Особенно Плахотнюк, это самый такой «хороший» человек. Мы его все любим, спать не можем без него. А почему там, в парламенте, если демократы выбрали, социалисты выбрали, там Гимпу выбрал, почему они с одного за другого, они же не имеют право перескакивать? Если голосовали за Додона, значит Додон, если хочет выйти, когда он был коммунистом, захотел выйти, надо было, чтоб он вышел полностью, а не был, потом пошёл с социалистами. Это же неправильно. По Конституции положено так?” („Ar exista viitor, dacă cei din Parlament ar avea un pic de minte. Trebuie să fie izgoniți toți și să pună oameni noi, buni. Mai ales Plahotniuc, acesta este cel mai „bun" om. Toți îl iubim, nu putem să dormim fără el. De ce în Parlament, în cazul în care democrații au ales, socialiștii au ales, acolo Ghimpu a ales, de ce „sar” dintr-un partid în altul, ei doar nu au dreptul acesta de a „sari”? Dacă am votat pentru Dodon, înseamnă că Dodon, când a fost cu comuniștii, dacă a vrut să plece, trebuia să plece definitiv, dar nu a fost comunist și s-a prefăcut în socialist. Aceasta un e corect. Conform Constituției se poate așa ceva?”)

​Europa Liberă: А какой совет у Вас для политиков? (Dar Dvs. ce sfat le-ați da politicienilor?)

– „Ой… Пускай они возьмутся за ум и объединятся и сделают, что надо для народа, то что народ просит, а не так как они хотят – одни в Румынии, одни хотят туда, одни туда. Нам надо Румыния? Мы б себе жили одни сами, как есть в Молдавии. В Молдавии трудолюбивый народ и жили бы хорошо.” („Oh... De le-ar veni mintea la cap, să se unească și să facă ceea ce este necesar pentru popor, ceea ce oamenii cer, dar nu cum ei doresc – unii vor cu România, unii doresc să meargă acolo, alții dincolo. Avem nevoie de România? Am putea trăi și singuri, așa cum este în Moldova. Poporul din Moldova e tare muncitor și am trăi bine.”)

Europa Liberă: Iată am ajuns aici, la Drochia, în căutarea vocilor cetățenilor care să ne spună pe ce cale să meargă Moldova.

– „Ea de-amu merge, parcă s-a pornit, dar nu știm cât e de adevărat.”

Europa Liberă: Unde merge?

– „Înspre Europa. Eu niciodată n-o să votez pentru Rusia, că Rusia nu ne-a dat niciun ajutor, numai amăgește și, iaca, uitați-vă că umblă și dau gazetele astea de la Dodon. El în loc de banii ăștia să dea un ajutor la un bătrân calic…”

Europa Liberă: Aici aveți ziarul „Socialiștii” – „Moldova este pentru o republică prezidențială”.

– „Nu, eu nu-s de acord!”

Europa Liberă: De zece ori s-a întâlnit dl Dodon cu omologul său rus, Vladimir Putin.

– „Ei și ce? Ce rezultat, care-i rezultatul? Că merele le întorc?”

Europa Liberă: Vă întreb pe dvs., cetățenii: ce ați înțeles din aceste discuții?

– „Acesta-i numai populism la dânsul. Asta-i numai să arate în fața lumii că el vrea să facă, dar el nu face nimic.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon zice că a rezolvat problemele pentru o parte din pomicultori, care exportă merele pe piața din Federația Rusă?

– „Dar nu cred, eu nu cred că a rezolvat. De atâta așa mere frumoase le întorc rușii înapoi? Dodon când era ministru al economiei, când tractorul acela la svalka (gunoiște) de la Rusia călca gărăfile (sticlele) cu vin, cine era ministru al Economiei? Dodon! Și acum ce el de-amu face ca Moldova să trăiască bine? Nu, ei vor ca să ne țină de proști, iaca, că acei hâtri s-au dus din țară, dar au rămas de aiștia cu mentalitatea slabă, că 50% la noi în țară au rămas de aiștia.”

Europa Liberă: Dar toți sunt alegătorii Republicii Moldova.

– „E drept, dar ei nu judecă pe cine să aleagă. Lui dă-i 100 de grame și el… Așa și la Ucraina, eu când umblam prin Ucraina, așa spuneau ucrainenii – pentru 50 de grivne, 100 de grivne l-au votat pe Ianukovici atunci, că veneau și le dau bani. Iaca așa-i și la noi. Ei nu se gândesc ce o să fie pe viitor, dar noi viitor n-avem.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați că, totuși, unii votanți acceptă aceste pomeni electorale – iau și 100 de lei, iau și un kilogram de orez?

– „Așa-i. Și pentru cinci lei se vând, că așa suntem noi; nu suntem uniți. Eu mă uit la toate televiziunile. Uitați-vă cum se comportă socialiștii. Cum se comportă ei?... Ei sunt deputați, parcă așa ar trebui să se comporte în fața norodului? Am ales niște bandiți.”

Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că anume Partidul Socialiștilor ar avea cei mai mulți simpatizanți.

– „Apoi, dacă jumătate de Pridnestrovie (Transnistrie) îi aduce și votează pentru dânșii!...”

Europa Liberă: Aceia nu participă la sondajele care se fac acum.

– „Nu participă, dar nici sondajele astea nu-s corecte. Fac sondaje, se duc prin sate în care lumea-i vai de capul lor. Haideți prin sate… Eu îs tot din sat și eu mă uit la mine în sat – îi o rușine, la Dominteni, Drochia.”

Europa Liberă: Propuneți niște soluții care ar ajuta să se depășească această stare de criză, de lehamite, de neîncredere, de disperare…

– „Eu cred că trebuie să se ducă politicienii aceștia toți jos, ca de ales noi, ca să alegem alții noi.”

Europa Liberă: Dar cine-s cei noi?

Valeriu Gheorghișteanu, pensionar de la Pelinia, Drochia

– „Trebuie căutați, trebuie de uitat pe cine alegem. Noi ce alegem?... Ei, aista o furat, lasă-l să mai fure, că o să vină altul mai flămând. Iaca, Orheiul, acolo-s tot hâtri tare. Pentru bani, acolo-i totul pentru bani; le dă câte 300 de lei de om.”

Europa Liberă: Cine?

– „Șor le dă bani. Așa suntem noi, așa-i mentalitatea noastră. De ce nu luăm exemplu de la români? Eu sunt tare de acord cu românii, cum iese în stradă. Dar la noi? Nu se duc la proteste. Eu din câte proteste au fost la noi în Moldova, la vreo trei am lipsit, n-am în vedere care cu Partidul Democrat, nu. Cu Partidul Democrat n-am votat și nici n-am de gând să votez. Eu îs pentru Uniunea Europeană, dar pentru Rusia…”

Europa Liberă: Dar cum îi explicați Dvs. lui moș Ion, mătușii Maria că apropierea de Uniunea Europeană e mai avantajoasă?

– „Dar n-ai cu cine vorbi. Stau cu ochii închiși, ei singuri nu văd și nu aud, urechile li-s astupate. Uitați-vă, găgăuzii îs cu Rusia. De ce Uniunea Europeană le face școli, le face grădinițe? Las’ să le facă Rusia. Mata întreabă-i pe dânșii, ei știu cine le dă bani?”

​Europa Liberă: Credeți în ideea că ar putea să se coaguleze societatea și să depășească problemele existente? În jurul cărei idei s-ar putea aduna lumea, uni lumea?

– „Este Platforma DA, Maia Sandu. Eu socot că trebuie să ne unim și să-i dăm jos, chiar și pe același Dodon, că nimic n-a făcut. Pentru ce el să se ducă de atâtea ori la odihnă din banii mei? Se vede, cum stau treburile se vede. Dodon îi cu Plahotniuc. Ce nu se vede?!”

Europa Liberă: Ei spun că sunt dușmani.

– „Eiii… D-apoi ei ce-au să spună? Dodon și cu Șor a spus că-s dușmani, că „prestupnikul (contravenientul) trebuie să șadă în pușcărie”. El așa a spus: „Вор должен сидеть в тюрьме”. Și de ce nu se aude nimic nici cu furtul miliardului? De ce nu se aude, ca legea să lucreze deistvitelino (într-adevăr)? Dar la noi nu lucrează legea…”

Europa Liberă: În toamnă veți fi chemați să alegeți deputații în Parlament. S-a făcut o nouă reformă electorală – pe circumscripții și pe liste de partid. Va fi mai aproape deputatul de dvs.?

– „Eu aș fi de acord numai deputatul să-l votez din teritoriu și nu trebuie niciun partid.”

Europa Liberă: Dar cum au să facă ei acolo majoritate în Parlament, cum o să voteze legile?

– „Dacă vor fi deștepți, se vor uni, vor face legi. Dar așa… partidul face coaliția lui, își alege deputații lui, fac ce vor ei.”

Europa Liberă: Pe ce cale trebuie să meargă Moldova?

– „Spre Europa!”

Europa Liberă: De ce?

– „Mai mult de 70 de ani am trăit împreună cu Rusia, dar trebuie să ne deprindem și cu alte popoare, mai civilizate.”

​Europa Liberă: Care-i diferența între o apropiere de Est și alta de Vest? Prin ce se deosebește?

– „Prin cultura oamenilor, prin lege. Eu cred că Europa-i mai respectată, în țările europene toate legile. Moldovenii, până ce o fi, încă ei nu știu ce vor.”

Europa Liberă: Și cine-i de vină că cetățenii sunt rătăciți?

– „Conducerea țării e de vină, conducerea localității îi de vină și noi personal, oamenii, suntem de vină. Conștiința noastră-i mult mai joasă decât la alte popoare. ”

Europa Liberă: Și ce le doriți politicienilor?

– „Le doresc sănătate, să fie mai deștepți, să nu fie corupți, că ei îs majoritatea corupți, 99,9%.”

Europa Liberă: De unde știți?

– „Cu ochiul liber se vede. Ce trebuie microscop, trebuie analiză de laborator de făcut? Asta se vede…”

Europa Liberă: Dar de ce au ajuns să-i numiți corupți?

– „De ce? Pentru că fură țara, că au furat totul.”

– „Îi normal de trăit pentru cine muncește. Cine nu muncește, apoi nici n-are ce mânca și nici cu ce plăti uslugile (serviciile comunale), n-ai cu ce și gândești că ești sărac.”

Europa Liberă: Dvs. v-ați gândit vreodată să plecați din țară?

– „Am fost de două ori la Sankt Petersburg, o dată la Moscova, de vreo trei ori la Khanty-Mansiysk, că trebuia de făcut nunți copiilor, una-alta, dar acum vârsta, de-amu gata, nu mai merg…”

Europa Liberă: Și Moldova pe ce cale trebuie să meargă?

– „Să avem legătură și cu Rusia, să avem legătură și cu Italia, cu România, cu toți trebuie să ne împăcăm. Dacă n-o să ne împăcăm, apoi nu ne va aduce la o cale bună.”

Larisa Costiuc, pensionară de la Drochia

​Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri parlamentare. Veți merge să votați?

– „O să mergem, n-avem încotro, că trebuie să alegem. Dacă n-o să alegem noi, au să facă ei cum vor ei. Și așa se primește cum vor ei, nu cum vrem noi, dar noi trebuie să ne facem datoria de cetățean al Moldovei.”

Europa Liberă: Cine merită votul Dvs.? Cum să fie acel politician care să câștige încrederea Dvs.?

– „Ei îs toți buni, până capătă scaunul, dar dacă-s la scaun, de-amu, gata, fiecare își apără interesul lui, măresc zarplata (salariul) la judecători, dar oamenii de rând care muncesc – au ce mânca, îi bine, n-au ce mânca… Dar ei la Chișinău își fac curți de Doamne ferește! Strașnic acolo ce fac…”

Europa Liberă: Ei au spus că de data asta vor încerca să aducă deputatul mai aproape de grijile cetățeanului, pentru că vor fi aleși deputații și pe listă de partid, și pe circumscripții.

– „Nu-i drept. Care a furat, acela așa și o să fure statul, toți îs ai lor – și procurorii îs ai lor, și judecătorii – și ei nu se tem de nimeni.”

Europa Liberă: Până la urmă, o să decidă votul Dvs. cine să fie deputat.

– „Nu știu. O să vedem. Sunt cetățean al Moldovei și trebuie să-mi fac datoria.”

​Europa Liberă: Și ce le sugerați, le doriți politicienilor?

– „Deputații aceștia care de-amu au fost în Parlament să-și dea demisia, ca să vină alții, poate cu alții care vor veni sperăm să fie mai ușor de trăit și să se gândească și la populație. Sperăm să fie bine, să avem de lucru, că dacă n-ai de lucru, te gândești că gata.”

– „Peștele se strică de la cap.”

Europa Liberă: Așa se zice că se strică de la cap și se curăță de la coadă. Iar ca să curățați „capul”, în toamnă o să mergeți să votați deputații în Parlament.

– „Nu știu de-amu pe cine să mai alegem. Am lucrat 42 de ani în maternitate, eu am terminat de lucru, dar tineretul acesta… Ce să facă tineretul acesta, dacă el n-are de lucru? Cât o să se ducă peste hotare? Și copiii care rămân aici se destrăbălează. Ce generație crește în țară la noi? Acești copii care rămân, ei rămân orfani. Acești care-s lăsați și numai le trimit bani, dacă le trimit euro, cine-i știe ce fac. Se iau unul după altul și se strică copiii.”

Europa Liberă: Și cine face viitorul Republicii Moldova?

– „Nu știu.”

Europa Liberă: Vă este frică de ceva?

– „Mi-e frică că nepoții mei, dacă îi voi avea, apoi nu au viitor, că parlamentarii știu numai să-și umple buzunarele. Atâtea împrumuturi pe a cui spinare se iau? Nu pe spinarea noastră?! Dar asta cu pensiile, apoi e bătaie de joc. Dacă s-a calculat pensia din ’86, când era lumina patru copeici și pâinea 16, cu 120 de ruble, cum era atunci, eu aveam salariu bun, îmi ajungea de toate celea și încă și strângeam și îmi construiam casă, dar acum cu prețurile acestea… Cum să împărțesc eu pensia asta ca să-mi ajungă să trăiesc și eu cum trăiesc ei?!”

​Europa Liberă: Dar cum o împărțiți, ca să vă descurcați?

– „La limită, cu ce am, cu aceea trăiesc. Ce am mai putut să-mi cumpăr și să închid în beci să am, atâta. Eu văd că sunt oameni hâtri, îi aud la televizor, dar nu știu de ce nu nimeresc pe scaunele celea oameni care-s competenți. S-au tras toți unul pe altul acolo, nemurelele – fin, vecin, cumătri și tot așa…”

Europa Liberă: Dar la alegeri în toamnă o să mergeți?

– „Nu știu cum voi merge, că anul trecut m-au scris moartă și nici nu mai vreau să mă mai duc să-mi mai spună iar că-s moartă…”

Europa Liberă: Și n-ați votat?

– „N-am votat. M-am dus la Primărie și mi-au spus: „Du-te la Chișinău și te lămurește”. Dar eu zic: „Datele s-au dat de aici, nu de la Chișinău!”. Și m-am dus acolo, personal m-am dus la CEC și le-am spus: „Uitați-vă la mine și iată pașaportul. Eu îs vie și am venit personal, că puteam să sun, să vă spun că eu nu-s moartă”. În ce țară trăim? Spuneți-mi, în ce țară trăim? Am venit înapoi la Primărie și le spun: „Eu, pensionară, și ce am avut de unde să cheltui 200 de lei și să mă duc să prăpădesc vremea”? Și se vede că primarul i-a dat secretarei 200 de lei ca să mi-i dea de drum. Da, i-a scos din buzunar…”

Europa Liberă: Râs cu plâns…

– „Da, râs cu plâns.”

– „Îmi pare rău că lumea vorbește și nimeni n-o aude. Îmi pare rău.”

Europa Liberă: Dar poate odată și odată vocea asta va fi auzită?

– „Nu se vede niciun rezultat la noi.”

Europa Liberă: Dvs. ce rezultate ați vrea?

– „Condiții de trai, locuri de muncă, să fie luată în vedere mărirea pensiilor, mărirea lefilor; tineretul tot îi plecat. Asta nu-i de glumit. Rămân satele pustii…”

Europa Liberă: Dar în alegeri vin și vă promit că o să vă aducă…

– „Cu promisiunile și rămânem, și lumea s-a dezamăgit. Eu, personal, n-am încredere absolut în nimeni și celor care spun adevărul cu bâta în cap le dă.”

Europa Liberă: Dar la alegeri trebuie să mergeți?

– „La alegeri trebuie să mergem, să fim tare competenți în ceea ce facem, lumea s-a mai deșteptat, dar le dă cu bâta în cap.”

Europa Liberă: Ce sfaturi aveți pentru politicieni?

– „Să-și schimbe comportamentul față de lumea care muncește. Știți, să nu pățim ca într-o poezie că Țara noastră așa și așa / Muncesc moldovenii / Și se îmbogățesc politicienii.”

– „Oamenii nu-s uniți și de atâta și-i greu. Fiecare fuge din țară pentru dânsul numai. Aiștia care nu pot, șed și, iaca, strângem copeică la copeică, cumpărăm de mâncare, de (servicii) comunale și gata.”

Europa Liberă: Dar de ce lumea nu-i unită, de ce această dezbinare a făcut să ridice pe baricade diferite cetățenii?

– „De atâta că-i de sus – ei fură și amăgesc lumea, nu-s legi.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei?

– „Eu nu cred. Я русская, так что вы меня не спрашивайте… Нету будущее у Молдовы!” („Sunt rusoaică, așa că nu mă întrebați… Moldova nu are viitor!”)

​Europa Liberă: А от кого зависит это будущее? (Dar de cine depinde viitorul?)

– „Будущее зависит и от нас, но если есть руководители хорошие, а не эти руководители которые воруют и обманывают и у нас не будет будущее. Тоже мы избирали их, но кто больше голосовал? Те, что здесь остались, голосуют и они идут, приносят мучные изделия, кулёк с макаронами приносят им, и люди идут.” („Viitorul depinde și de noi, dar dacă am avea conducători buni, nu acești conducători care fură și înșală. Noi nu avem viitor. Da, noi i-am ales, dar cine a votat mai mult? Cei care au rămas aici au votat, pentru că ei le aduc pachete de făină, o pungă de paste făinoase și oamenii merg și-i votează.”)

– „Să vă spun sincer – conducerea-i slabă. Oamenii în vârstă n-au nădejde nici în conducere.”

Europa Liberă: Dar această conducere ați ales-o tot dvs., cetățenii.

– „Ca să fiu sincer, așa mulți au tras nădejde și acum au văzut ce se întâmplă, că de-amu nici partidele nu se înțeleg între dânsele acolo și foarte greu se trăiește; copiii n-au de lucru.”

– „Parlamentarii își trag toate nemurelele și nu ne au de oameni.”

Europa Liberă: Pentru că iar o să trebuiască să faceți alegere în toamnă și să-i trimiteți pe deputați să îmbunătățească cadrul legal, viața dvs. să v-o îndestuleze, vă este ușor sau greu să decideți cui să-i dați votul?

– „Dl președinte oleacă se zbate pentru norod…”

​Europa Liberă: Dodon?

– „Dodon. Toți îi pun bețe în roate, îl dau afară, îl primesc. Asta în bătaie de joc. O spus că au să pedepsească, au să aducă la cunoștință unde s-a dat miliardul acela, s-a dat tot pe umerii la lume să întoarcem miliardul. Cum așa chiar se poate – unul a furat o găină și îl pedepsește și șede la închisoare, dar a furat miliardul și nu se iau măsuri nimic? Nu înțeleg cum o să fie. Ei vor Unire, dar de ce tu să nu fii stăpân la tine acasă, dar vreai cineva să vină să te conducă? Parcă suntem toți deștepți și ne putem conduce, dar de aici așteptăm Unire. Și ce-o să ne dea Unirea ceea cu România? Că vine Băsescu și face aici propagandă. Și așa noi suntem robi, dar de-amu, voobșce (în general), ei o să fie cu capul și noi cu picioarele.”

Europa Liberă: Și pe ce cale trebuie să meargă Moldova?

– „Pe o cale dreaptă, dar trebuie un om așa ca la Rusia, cum e Putin. Poate și acolo nu-s chiar 100%, dar cât de cât tot se mai face și se poate de trăit, dar aici, iacă-tă na, uitați-vă cum ședem și vindem fasole… numai să întreții familia. Eu nu-s pensionar, am 60 de ani, pe mine nu mă primește nicăieri la lucru.”

– „Iaca eu, de pildă, de vreo cinci ani prin Rusia umblu la lucru, fiindcă aici, dacă să găsești ceva de lucru, trebuie să ai până la 45 de ani. Eu ce să fac de-amu dacă am 50? Câți știu îs plecați peste hotare și trăiesc acolo, că n-au ce face aici în Moldova. Și iată care-i cauza.”

Europa Liberă: Dar în toamnă au să vă cheme să alegeți 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

– „La toamnă… Dar ce, eu mai stau olecuță și mă duc înapoi în Rusia.”

Europa Liberă: Pe ce cale trebuie să meargă Moldova?

– „Ei singuri trebuie să ia în mâini țara și conducerea îndeobște să aibă grijă de tineret, căci, vrei-nu vrei, ești nevoit să pleci peste hotare. La mine și soția-i peste hotare, în Israel, și eu de-amu prin Rusia. Iaca așa toți se împrăștie din Moldova.”

​Europa Liberă: Dacă veți fi în Rusia, o să mergeți să votați?

– „Nu se știe.”

Europa Liberă: Nu știți încă cine merită votul Dvs.?

– „Desigur, da. N-am încredere, că ei deodată promit, dar cum intră la putere, ei de-amu își fac treburile lor. Iaca, eu permanent mă duc peste graniță, dar totuna, dacă aici m-am născut, aici mă trage.”

Așa cum au spus și unii locuitori de la Drochia, în societatea moldavă se cunoaște prea puțin despre reforma electorală și, mai ales, despre cum vor trebui aleși deputații în toamnă. Până acum, politicienii s-au exprimat despre acest subiect printr-un dublu discurs – demagogie în fața alegătorilor și negocieri secrete dure între fruntașii democraților și socialiștilor. Expertul Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europă de la Kiev, e de părere că perioada rămasă până la alegeri va fi destul de agitată.

​Leonid Litra: „O să fie un an electoral, probabil, dificil, pentru că avem câteva forțe care sunt destul de populare, stau bine pe picioare. Vom vedea cum vor putea menține campania electorală într-un anumit cadru, nu doar în albia legalității, dar ca să nu afecteze populația care și așa-i necăjită. De multe ori se lasă rezolvarea unor probleme anume pentru perioada electorală, de exemplu, sau se abordează anumite probleme anume în perioada electorală, se polarizează societatea și mai mult, se discută subiecte care nu sunt benefice pentru societate.”

Europa Liberă: Și invers – și unele care, chipurile, ar influența decizia alegătorului. Mă refer la majorări, poate și nesemnificative, a pensiei, la reducerea prețului pentru consumul de gaze, de energie…

Leonid Litra: „Asta se întâmplă în toate țările, probabil. Mai puțin în Vest, dar se întâmplă și în Vest, uneori. Noi în perioada în care ne aflăm, deocamdată, nu avem prea multe speranțe că va fi de data asta altfel, pentru că vedem că există, cel puțin, trei actori foarte importanți politici.”

Europa Liberă: Cine?

Leonid Litra: „Vorbesc despre Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate împreună cu PPDA. Deci, eu i-aș grupa pe ultimii

Este și un sentiment cumva de nesiguranță când vorbesc de campanie, pentru că pentru prima dată o să fie aplicat un nou sistem electoral. Pentru noi este o noutate, noi încă nu știm cum să ne comportăm într-un astfel de sistem.

doi împreună, pentru că consună ceea ce spun ei. Și într-un astfel de bazin cred că o să fie destul de dificil, pentru că, dacă e să credem și sondajelor, și scrutinului prezidențial care a avut loc, atunci vedem că, în principiu, toți au șanse. Unii au mai multe lucruri pozitive, de exemplu, nu știu, cineva are mai mult acces la media, cineva are, dimpotrivă, mai mult acces la oameni, fără media nemijlocit, cineva are acces la resurse și fonduri. Este și un sentiment cumva de nesiguranță când vorbesc de campanie, pentru că pentru prima dată o să fie aplicat un nou sistem electoral. Pentru noi este o noutate, noi încă nu știm cum să ne comportăm într-un astfel de sistem. Da, partea cu proporționalul e clară, dar partea cu circumscripțiile o să fie ceva foarte inovativ, probabil. Și am eu această presupunere că, după ce va avea loc scrutinul, în Parlament deputații care au mers ca independenți ar putea să adere la anumite partide și ar putea să fie o daravelă totală în Parlament. Deci, este un test – cât de maturi suntem politic? Și o să vedem cum o să ne descurcăm. Pentru noi este ceva absolut nou.”

Europa Liberă: Apropo despre importanța și miza acestor alegeri parlamentare din toamnă. Observatorii scenei politice înclină să creadă că bătăliile politice se vor duce iarăși în jurul geopoliticii, problemelor identitare. Și cum să se descurce alegătorul? Asta e problema.

Leonid Litra: „Eu cred că alegătorul trebuie să vadă foarte clar, să compare cu ceea ce s-a promis patru ani în urmă. Foarte multă lume se plânge că nu poate influența, că nimeni nu ne ascultă, dar o dată în patru ani există un mare avantaj al fiecărui alegător atunci când poate da o bilă albă sau o bilă neagră celor pe care i-a votat anterior. Pentru cei care sunt informați, nu cred că este o mare dificultate de a-și găsi alesul în rândul politicienilor, pentru că ei compară, de exemplu, chiar dacă să vorbim despre vectorul geopolitic, ei compară sprijinul acordat de Uniunea Europeană, sprijinul acordat de Rusia, forțele străine ale cărui stat se află pe teritoriul Republicii Moldova, fără acordul Republicii Moldova… Sunt niște filtre, niște criterii pe care atunci când le aplici, primești un răspuns involuntar.”

Europa Liberă: Dar Leonid Litra ce zice, ce se va decide în toamnă în cadrul alegerilor parlamentare din Moldova?

​Leonid Litra: „Eu, din păcate, nu mă aștept la mari schimbări. O să vedem cum va arăta Parlamentul. Eu am spus că pentru mine votul pe circumscripții este o mare necunoscută din punct de vedere cum vor arăta rezultatele, pentru că ceea ce vedem în sondaje nu reflectă ceea ce se va întâmpla pe circumscripții, pentru că alegerile vor fi într-un singur tur și asta înseamnă că omul care este cunoscut pe loc și care poate a făcut o fântână sau nu știu ce a mai făcut, de exemplu, o să fie votat pentru astfel de merite și care poate să nu aibă nicio tangență cu vreun partid politic, și care poate să nu aibă nicio opinie față de ce limbă vorbim sau cum trebuie să arate viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Dar cred că va fi așa o situație că niciun partid nu va fi capabil singur să guverneze.”

Europa Liberă: Dar admiteți implicarea factorului extern în acest scrutin parlamentar?

Leonid Litra: „Factorul extern deja s-a implicat. Auzim declarații din partea, de exemplu, președintelui Dodon, care uneori, eu nu știu, nu prea înțeleg președintele cărui stat vorbește despre anumite lucruri – președintele Moldovei sau reprezintă, totuși, un alt stat? Mie uneori chiar mi-e rușine de astfel de declarații, dar alegerea lui Dodon tot este un antidot împotriva populismului, pentru că cei care l-au ales văd că el acum e neputincios să facă ceea ce a promis și văd încă o dată că promisiunile, fie legate de Rusia, fie legate de UE, din păcate pentru ultima, sunt mai degrabă niște mesaje care nu neapărat se transformă în ceva real.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon e șeful statului. De ce credeți că el poate fi o figură decisivă pentru campania electorală?

Leonid Litra: „El poate fi, pentru că există un partid care are un scor mare, cel mai mare la momentul de față…”

Europa Liberă: Dar nu e partidul dlui Dodon, e partidul dnei Greceanîi Partidul Socialiștilor.

Leonid Litra: „Dl Dodon a spus că el intră în vizită, că are dreptul, dar toată lumea înțelege al cui e partidul acesta. Faptul că dl Dodon merge – nu știu de câte ori a fost în Rusia, de zece ori…”

Europa Liberă: S-a întâlnit, cel puțin, de zece ori cu dl Putin.

​Leonid Litra: „Da, da, asta arată inclusiv nu doar izolarea dlui Dodon, dar și izolarea dlui Putin, faptul că Putin nu mai are cu cine să se întâlnească în afară de Dodon. A fost Dodon singur la 9 mai, dacă nu greșesc. Problema e că Dodon până acum nu a putut să se întâlnească cu omologul său ucrainean, cu omologul său român, pentru că, până la urmă, Dodon se laudă foarte mult că au crescut exporturile în Rusia, dar nu trebuie să uite că aceste exporturi trec prin Ucraina. Din cauza asta, există aspecte foarte practice pentru care această întâlnire trebuie să aibă loc. Și atunci când președintele Dodon a făcut acele declarații legate de Crimeea, înainte de campanie, în acel moment și-a tăiat orice perspectivă în relația cu Ucraina. Deci, dacă va exista un regret în acest aspect, eu cred că această întâlnire poate avea loc, dar dacă nu, mie mi se pare foarte puțin probabil și este o bilă neagră în adresa președintelui. Această întâlnire poate avea loc, așa o văd eu, doar dacă Igor Dodon își va lua cuvintele înapoi. Iaca, pentru acest fapt, Putin se poate supăra, probabil.”

Europa Liberă: Și în încheiere: Moldova se modernizează în stil european?

Leonid Litra: „Moldova e un stat european, dar revenirea Moldovei în sânul familiei europene este un drum foarte anevoios și am avut impresia că la un moment dat Moldova a avut un semnal foarte pozitiv din partea Uniunii Europene. Și dacă se repeta câteva cicluri electorale această determinare, acest progres, eu cred că Moldova astăzi se afla într-o altă situație, mult mai bună, dar am avut acest furt al miliardului, am avut mai multe istorii care nu au arătat cel mai pozitiv aspect al Moldovei și Moldova se modernizează greu, dar este un factor regional, până la urmă. Dacă o să vă uitați și la alte state, tot timpul are loc un val. Deci, este un val de reforme, de modernizare și după asta este un reflux. În momentul refluxului se întâmplă înrăutățirea în mai multe aspecte și, dacă există noroc și voință, în anumite chestii rămân poziții bune; s-a făcut ceva bun și a rămas ceva bun. În alte aspecte s-a întors la ceea ce am avut vechi. Și noi tot nu suntem o excepție, mergem așa: doi pași înainte și unul înapoi. Eu sper.”