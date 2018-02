Spre „ajustarea Bacalaureatului la realitățile Republicii Moldova”?

Grupul parlamentar popular-european a înregistrat o iniţiativă legislativă de modificare a Codului Educaţiei prin care să fie introduse două sesiuni suplimentare de Bacalaureat, la care doritorii de a participa să achite o taxă. Astfel, autorii proiectului spun că tinerii care au picat examenele vor avea mai multe șanse de a merge la studii la universitate şi de a rămâne în ţară, dar nu de a migra. Experți din domeniu şi oponenți politici întrevăd anumite riscuri şi spun că astfel s-ar pune la îndoială calitatea Bacalaureatului.

Deputații care au inițiat reforma s-au condus după statisticile oficiale care arătă că anul trecut peste 5800 de candidați nu au promovat Bacalaureatul, mulți dintre ei ar fi plecat în alte ţări pentru a-şi găsi un rost în viaţă.

În numele autorilor inițiativei, vicepreședintele legislativului, Valeriu Ghileţchi, a spus ca taxele pe care ar urma să le achite candidații care vor să încerce promovarea în sesiunile suplimentare nu vor fi exagerate, ci doar vor acoperi cheltuielile de organizare.

„Ne propunem să mărim şansele pentru absolvenţii de liceu de a susţine examenul de Bacalaureat. Astăzi, dacă nu au susţinut examenul, trebuie să aștepte un an de zile. Noi am considerat că acest termen este nejustificat. E o perioadă destul de lungă. Timp de un an de zile se pot schimba multe lucruri, mulți pleacă peste hotare, mulți ar putea să renunțe”.

Preşedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a spus că nu știe dacă formațiunea va sprijini ideea popular-europenilor, dar a calificat, în nume propriu, drept „deocheată” ideea perceperii de taxe.

„Pe de o parte, trebuie să oferim posibilitatea copiilor aceştia, dacă în urma unor greșeli au eșuat, să se îndreptățească, pe de altă parte, dacă el în 12 ani nu a acumulat ştiinţă, în trei săptămâni nu o acumulezi. Trebuie să vedem ce spune ministerul şi să discutăm cu specialiștii. Pe de o parte, mie mi se pare o ideea simpatică, pe de altă parte, să vedem ce consecințe comportă”.

Anatol Topală, directorul Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, instituție de pe lângă Ministerul Educaţiei ce organizează examenele de absolvire, a afirmat că e prematur să se expună pe marginea iniţiativei.

„Eu o să mă expun în cadrul ministerului, după care ministerul o să vină cu o poziție oficială. Deci nu este bine de speculat acum pe opinia unuia sau altuia. Trebuie discutată inițiativa legislativă, să analizăm în contextul regulamentului pe care noi l-am aprobat în acest an şi avem un regulament nou şi să fie o decizie a ministerului, în care sunt analizate toate aspectele, inclusiv admiterea în universităţi, toate lucrurile acestea care nu ţin numai de mine”.

Formaţiunea condusă de Iurie Leancă nu este singura care a cerut „ajustarea Bacalaureatului la realitățile Republicii Moldova”, mai exact revizuirea acestuia. Anterior s-au pronunţat în acest sens comuniștii şi socialiștii, ultimii au cerut chiar anularea Bacalaureatului. Unii experți admit că inițiativa ar putea fi votată în parlament, pornind de la faptul ca e lansata de PPEM mai degrabă cu încuviințarea ori chiar la sugestia democraților. Cum între cele două partide există un parteneriat, partidul majoritar va caută să remorcheze partenerii într-un an electoral, conchid mai mulți analiști. Ipoteza este însă respinsă de democrați.

Fostul ministru al Educaţiei Anatol Gremalschi este împotriva modificării atât de dese a Codului Educaţiei. Din punctul lui de vedere, la mijloc ar fi vorba despre un proiect populist, iar votul pentru populism este în detrimentul interesului naţional.

„De ce s-a prevăzut ca să existe o perioadă de un an? Ca cel care a picat Bacalaureatul să se pregătească. Când începem a reduce aceste perioade punem sub semnul întrebării însuși calitatea examenului de Bacalaureat. Dacă astăzi ai prăvălit Bacalaureatul peste două zile îl dai cu succes? Trebuie specialiștii în pedagogie să găsească răspuns la această întrebare. Suntem într-un an electoral, fiecare forţă politică vrea să devină vizibilă, pentru a deveni vizibil, trebuie să găsești o categorie de votanți. Prin urmare, inițiativele din acest an, în opinia mea, vor avea un caracter pronunțat populist”.

Pentru a fi promovată, inițiativa PPEM trebuie să aibă avizele Ministrului Educaţiei şi executivului. Unii oponenți politici ai actualei guvernări consideră că fără numărul garantat de voturi în favoarea rectificării condițiilor de desfășurare a BAC-ului inițiativa nici nu era să fie scoasă la lumină.