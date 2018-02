Ecouri americane la inculparea celor 13 ruși pentru amestec în alegerile din SUA

Anchetatorul independent Robert Mueller a inculpat 13 cetăţeni ruşi, acuzați de a fi încercat să influenţeze alegerile prezidențiale americane din 2016.

Observatorii politici spun ca este o dovada ca ancheta continua si progreseaza. Presedintele Trump a tinut sa interpreteze ca noul anunt confirma – in viziunea sa – faptul ca nici el, nici echipa de campanie nu au colaborat cu rusii.

Consilierul sau pentru securitate nationala, HR McMaster a spus ca, dupa inculpari, amestecul Rusiei in alegeri nu mai poate fi pus la indoiala.

Documentul de 37 de pagini scoate in evidenta cu claritate ca rusii au incercat sa-l ajute pe Trump, dar si pe alti candidati care s-o stopeze pe Hillary Clinton, cum sint Bernie Sanders sau Jill Stein.

Metodele sint explicate: de la mii de conturi false pe retele de socializare, pina la furt de identitate, cercetari de marketing politic in America sau achizitionarea de clipuri electorale. Rusii au organizat mitinguri. Au vehiculat informatii false, intre alte metode.

Timp de peste un an, Donald Trump a spus ca implicarea Rusiei este o minciuna, menita sa il deligitimizeze. O conspiratie a FBI-ului sau a opozitiei. Vineri a fost obligat sa fie mai nuantat, spunind ca Rusia si-a inceput campania in 2014, cu mult inainte ca el sa fi decis sa candideze. Pe Twitter, Trump a scris: „Rezultatele alegerilor nu au fost influentate. Campania lui Trump nu a colaborat cu rusii si nu a comis nici o faradelege”.

Este greu de spus ce a influentat alegerile din 2016, care s-au decis, practic, cu o marja redusa, in trei state. Dar amestecul Rusiei a fost real si – asa cum sefii agentiilor de informatii au spus saptamina trecuta – el continua.

Doar Mueller stie in ce faza este investigatia si in ce directie se indreapta. Inculparile de vineri au venit pe neasteptate si legitimizeaza ancheta pentru ca dovedesc ca exista ratiuni serioase sa se creada ca amestecul Moscovei s-a produs. Este in acelasi timp si o polita de asigurare pentru Mueller si echipa lui pentru ca e putin probabil ca acum presedintele sa-i poata demite, asa cum se pare ca a intentionat acum citeva luni.