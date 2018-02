Guvernul federal american și-a suspendat din nou activitatea în așteptarea adoptării Legii bugetului

Guvernul Statelor Unite își suspendă pentru a doua oara activitatea in acest an, deaorece Senatul nu a reusit, pina la miezul noptii (6 dimineata ora Europei centrale) să adopte Legea bugetului. Senatorii își vor relua dezbaterile astazi (la ora 9, ora Europei Centrale) si și-au exprimat speranta că situația va fi rezolvată, un vot fiind planificat pentru astazi. Daca Senatul voteaza Legea bugetului pe 2018, ea trebuie apoi sa fie votata si in Camera Reprezentantilor și apoi să fie promulgată de președintele Donald Trump, operații ce ar putea dura doar cîteva ore. Agentiile federeale au mai fost închise și între 19 si 23 ianuarie în acest an, pînă cînd s-a ajuns la o întelegere între Republicani si Democrați pentru prelungirea dezbaterilor pe buget.

Actuala situatie se datoreaza actiunilor senatorului republican Rand Paul, care a împiedicat ajungerea la vot înainte de expirarea termenului limita stabilit pentru dezbatere. In opinia sa, proiectul de buget ar reprezenta „un jaf” asupra trezoreriei. Pe perioada în care guvernul american este inchis, funcționeaza toate serviciile publice vitale, - precum verificarile la aeroporturi, serviciile de securitate si sănătate publică, agentiile pentru aplicarea legii, dar angajatii federali nu vor fi platiți în aceasta perioadă.