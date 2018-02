Președinții Rusiei și Turciei anunță un acord de coordonare a acțiunilor lor militare în Siria

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, au cazut de acord să își întăreasca colaborarea și coordonarea acțiunilor lor militare și de securitate în Siria – a anunțat Kremlinul. Potrivit comunicatului official, cei doi lideri ai discutat ieri la telefon și au decis să își imbunătățeasca acțiunile militare „impotriva grupărilor teroriste” din provincial Idlib, de la granița cu Turcia. Provincia se află sub controlul rebelilor. Potrivit Kremlinului, cei doi președinți au discutat despre „importanta continuării acțiunilor comune între Rusia, Turcia si Iran” in Siria.