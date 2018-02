Atleți din Rusia au debutat la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018, pierzând un meci de curling

Atleți din Rusia concurând sub drapelul olimpic au debutat la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018, pierzând un meci de curling în fața unei echipe din Statele Unite, în vreme ce alți atleți ruși se află în așteptarea deciziilor de arbitraj în privința participării lor la competiții. Meciul de curling în care frații americani Matt și Becca Hamilton i-au învins cu 9 la 3 pe soții ruși Aleksandr Krushelnitckii și Anastasia Bryzgalova reprezintă prima competiția a jocurilor de la Pyeongchang, care încep oficial pe 9 februarie și se încheie pe 25 februarie. Rusia a fost exclusă ca stat de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza scandalurilor de dopaj, dar 169 de sportivi ruși „curați” au fost invitați, participând sub un steag neutru ca „Sportivi olimpici din Rusia”. În practică, asta înseamnă că evoluează sub steagul olimpic, purtând uniforme fără simbolurile naționale, iar dacă vor câștiga medalii de aur, se va intona imnul mișcării olimpice. Mai mulți atleți au contestat interdicția, spunând că nu s-au dopat și se află în așteptarea deciziilor Curții de Arbitraj Sportiv.