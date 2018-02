Șefa minorităţii democrate americane, Nancy Pelosi, pledează în Congres în favoarea unei reforme a imigrației în Statele Unite

În Statele Unite, șefa minorităţii democrate, Nancy Pelosi, a rostit cel mai lung discurs din istoria Camerei Reprezentanţilor, vorbind timp de opt ore şi şapte minute în sprijinul unei reforme a imigraţiei, care să apere drepturile tinerilor imigranţi. Cunoscuţi sub denumirea de „dreamers” (visători), aceștia au sosit în Statele Unite în copilărie, fără forme legale. În vârstă de 77 de ani, lidera opoziției democrate a luat cuvântul la ora 10.04 dimineaţa şi a vorbit fără întreruperi, stând în picioare, în pantofi cu tocuri înalte, până la ora 18.11 seara, timp în care a băut doar apă de câteva ori. Este o formă de protest cunoscută sub numele de „filibuster” prin care este blocat procesul legislativ. Precedentul record în Cameră era de cinci ore şi 15 minute şi data din 1909. Legislația americană adoptată sub administrația precedentă permitea „visătorilor” să rămână în țară în cadrul unui program de integrare, dar a fost anulată de președintele Donald Trump și urmează să expire în luna martie.