Igor Dodon: „Necesitatea unei istorii de succes între Federația Rusă și Occident în această regiune devine tot mai reală” (Video)

Europa Liberă: Ați promis să aveți întrevederi mai dese cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, dar se pare că din partea lui vin mai multe săgeți cu venin la adresa Dvs., decât dorința asta de a discuta problemele?

Igor Dodon: „Noi am avut două întrevederi anul trecut, întrevederi bune. Vor fi sau nu în continuare, vom decide. Ei consideră, cel puțin au declarat public, că vor să discute mai des cu Partidul Democrat.”

Europa Liberă: De ce?

Igor Dodon: „Eu am informații că anul trecut au avut și întâlniri între liderii Partidului Democrat și liderii „Sheriff”-ului de la Tiraspol. Pe mine această agendă nu mă interesează, sincer.”

Europa Liberă: Dar unde ar duce aceste discuții?

Igor Dodon: „Și nu vreau ca baza reglementării problemei transnistrene să fie interesele ascunse de business ș.a.m.d. Problema transnistreană poate fi soluționată, dacă va fi totul transparent, va fi totul „5+2”.”

Europa Liberă: Dar admiteți că ar mai exista aceste înțelegeri în spatele ușii?

Igor Dodon: „Eu nu vreau să cred, cu toate că, probabil, este destul de real că cineva încearcă să discute pe alte culoare și când aud unele declarații că, „uite, noi tare vrem să discutăm problema despre Transnistria la Consiliul Suprem de Securitate”, păi, voi v-ați întâlnit acum nu de mult pe pod, nu știu unde. Haideți să discutăm, să vedem.”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți „voi” și „noi”?

Igor Dodon: „Mi-ați pus întrebare, eu v-am răspuns la acest subiect. Eu îmi doresc sincer și am spus un lucru foarte clar și anul trecut, dacă prietenii noștri din stânga Nistrului vor să discute despre soluționarea problemei transnistrene, despre cum să rezolvăm problemele oamenilor, eu sunt disponibil; dacă cineva dorește să discute scheme, asta nu la mine, pe mine nu mă interesează absolut nicio schemă. Eu vreau să le distrug schemele, eu vreau să nu fie.”

Europa Liberă: Ați promis să demontați mai multe scheme și nu prea v-a reușit!

Igor Dodon: „Păi, de exemplu, cu energia electrică deja nu este intermediar, în ceea ce ține de procurare a 70%.”

Europa Liberă: E unicul caz se pare că pe marginea căruia se poate de discutat?

Igor Dodon: „Care ține de banii publici; este cel mai important caz, pentru că ceea ce ține de energia electrică și cunoaștem că, până în aprilie 2017, dacă nu mă greșesc, se discuta despre un intermediar, el a dispărut, de aceea eu consider că pe acest segment s-au reușit lucruri.”

Europa Liberă: Dar alte scheme pe alte segmente?

Igor Dodon: „Pentru a merge mai departe, trebuie să fie instrumente suplimentare, în ceea ce ține de Procuratură, vamă, dar se va ajunge la toate. Poziția mea, eu consider că problema transnistreană poate fi rezolvată, însă ea trebuie să fie discutată public, în formatul „5+2”, soluția politică trebuie să fie un succes diplomatic al tuturor; nu poate să fie un proiect rusesc – el nu va fi acceptat de restul, nu poate să fie un proiect american, de exemplu, de soluționare – el nu va fi acceptat de restul; el trebuie să fie un proiect, în primul rând, al nostru, al moldovenilor și să convingem partenerii că aceasta este soluția pe care noi o considerăm cea mai bună și să mergem cu aceasta. Necesitatea unei istorii de succes între Federația Rusă și Occident în această regiune devine tot mai reală. Eu am discutat acest lucru și cu domnul Putin, eu am discutat și cu lideri din Occident. Eu sunt destul de optimist în ceea ce ține de un dialog și de faptul că, în agenda marilor puteri, Moldova ar putea să apară, începând cu anul 2019, ca o punte unde se poate de găsit soluționarea la problemele existente.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că Occidentul și Rusia o să găsească un compromis pe marginea acestei probleme?

Igor Dodon: „Da, da. Eu consider că Occidentul și Federația Rusă vor avea nevoie în timpul apropiat, după alegerile din Rusia, după alegerile noastre, vor mai fi alegeri în Statele Unite în luna septembrie, dacă nu mă greșesc. Eu consider că vor fi necesare să fie găsite puncte comune în această regiune. Pe globul pământesc sunt multe probleme, dar să demonstreze un successful history, o istorie de succes în această regiune. Și haideți să ne uităm real unde acest lucru este posibil. În Ucraina situația nu este simplă, în alte părți tot nu este simplu. Eu consider că aici, în Republica Moldova, este dificil, dar este real de găsit compromisul.”

Europa Liberă: Mai mulți cunoscători ai dosarului transnistrean spuneau că odată cu venirea domnului Franco Frattini la OSCE ar putea, având relații bune cu dl Lavrov, cu dl Putin, el să fie cel care dezgheață acest dialog.

Igor Dodon: „Acesta ar fi un element în plus la ceea ce am spus eu. Eu simt și cunosc, se lansează anumite intenții în acest sens, de aceea și v-am spus…”

Europa Liberă: De către cine?

Igor Dodon: „De către toate părțile. De aceea și v-am spus că anul 2019 va fi un an unde vom avea această portiță deschisă.”

Europa Liberă: Mulți ani la rând s-a vorbit că cheia soluționării conflictului transnistrean se află la Moscova, acum ați spus și Dvs. că Rusia ar putea cu Occidentul să cadă de acord și să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană.

Igor Dodon: „Dacă era cheia la Moscova, problema se hotăra în 2003, dacă era cheia soluționării problemei transnistrene…”

Europa Liberă: Vă referiți la „planul Kozak”?

Igor Dodon: „…la Moscova, atunci problema…”

Europa Liberă: Și la venirea domnului Putin la Chișinău pentru a semna acel plan?

Igor Dodon: „Acesta este un exemplu foarte clar din istorie că cheia soluționării problemei transnistrene nu poate fi într-o capitală, în Est sau în Vest, ea trebuie să fie o istorie de succes și un succes al diplomației tuturor. Fiecare trebuie să-și vadă aportul său și atunci vom reuși.”

Europa Liberă: Mai hotărâtă ca niciodată acum pare a fi Ucraina, când vine vorba de soluționarea problemei transnistrene. Cum vedeți Dvs. rolul Kievului în a apropia această soluționare?

Igor Dodon: „Kievul este un partener important în formatul „5+2”, care a fost foarte activ în acest sens, evident că de poziția Ucrainei va depinde foarte mult.”

Europa Liberă: Ce poate să facă Ucraina acum?

Igor Dodon: „Ucraina în formatul „5+2” poate să ne ajute să găsim un compromis și eu cred că ceea ce se întâmplă în ultimul timp, sper foarte mult că este un mesaj important în acest sens.”

Europa Liberă: Dar pe ce s-ar baza acest sprijin venit din partea Ucrainei?

Igor Dodon: „Dar nu trebuie să vorbim acum din nou Moscova-Ucraina, pentru noi este important să avem o platformă, niște principii cum vrem să soluționăm, aceste principii de reglementare politică trebuie noi, pe intern, să ne clarificăm dacă suntem de acord, să le propunem colegilor din Transnistria, să vedem dacă ei sunt de acord și pe urmă acest proiect să-l propunem partenerilor, să discutăm cu fiecare în parte, cu toți împreună și să mergem înainte, asta este unica soluție. Nu trebuie să scoatem în evidență doar Kievul sau doar Moscova, sau Bruxelles-ul, sau OSCE-ul, sau cine? Trebuie să muncim toți împreună.”

Europa Liberă: Dar o discuție cu omologul Dvs. ucrainean încă nu a avut loc de când ați venit în fruntea Republicii Moldova?

Igor Dodon: „Nu, nu a avut loc.”

Europa Liberă: Și nici nu se preconizează?

Igor Dodon: „La timpul potrivit.”

Europa Liberă: Timpul potrivit însemnând o lună, un an?

Igor Dodon: „La timpul potrivit va avea loc.”

Europa Liberă: Cu domnul Iohannis la fel nu ați discutat?

Igor Dodon: „L-am invitat, dumnealui a spus „la timpul potrivit”, eu sunt de acord, la timpul potrivit vom merge înainte.”

Europa Liberă: Dar ați spus că aveți o agendă încărcată pentru acest an, pentru a pleca Dvs. în deplasări și pentru a găzdui omologi de-ai Dvs. în Republica Moldova. Din câte am înțeles, ați putea ajunge și peste Ocean?

Igor Dodon: „Preconizăm, examinăm și un astfel de scenariu. Noi în anul 2018 la Chișinău vom găzdui Congresul Mondial al Familiei și am discutat cu președintele acestui congres, Brian Brown, care a fost la Chișinău…”

Europa Liberă: L-ați primit la Chișinău.

Igor Dodon: „…câteva săptămâni în urmă și dumnealui mi-a propus ca în contextul pregătirii acestui eveniment, care va avea loc la Chișinău în perioada 13-16 septembrie și la care este preconizată participarea delegațiilor din circa 50 de state – și catolice, și creștin-ortodoxe –, să venim cu unele acțiuni în afara țării. De exemplu, una din primele acțiuni va avea loc la sfârșitul lunii martie în Grecia, unde voi participa la Muntele Athos, voi și avea întrevederi cu oficialii la Atena. De asemenea, se preconizează și astfel de evenimente în Statele Unite. Preventiv, posibil în luna iunie-iulie, examinăm și acest scenariu și, dacă va fi o astfel de invitație, la sigur voi merge și sper să am întrevederi și cu oficialitățile din Statele Unite.”

Europa Liberă: Inclusiv cu liderul de la Casa Albă, cu domnul Trump?

Igor Dodon: „Nu vorbim acum cu cine, atunci când vom avea foarte clar agenda care ni se propune în Statele Unite, vom informa și vom vedea cu cine putem să avem întrevederi.”

Europa Liberă: Și alte vizite, unde o să le efectuați?

Igor Dodon: „Sunt mai multe vizite preconizate – și în afara țării, și în interiorul țării, atât în Est, cât și în Vest. Va fi o agendă destul de încărcată.”

Europa Liberă: La Moscova când mai mergeți?

Igor Dodon: „Posibil în timpul apropiat.”

Europa Liberă: Mai aveți întâlnire cu dl Putin?

Igor Dodon: „„Posibil în timpul apropiat.”

Europa Liberă: Să vă întreb și despre întrevederile pe interior. Cu dl Plahotniuc, totuși, v-ați întâlnit, ați discutat, au existat intenții de a dialoga?

Igor Dodon: „Atunci când vor avea loc întrevederi cu dl Plahotniuc, dacă ele vor avea loc, ele vor fi publice, în instituția prezidențială și am spus acest lucru, voi invita la această întrevedere reprezentanții partidelor sau conducerea partidelor parlamentare și extraparlamentare. La această etapă, dacă vorbim de Partidul Democrat, noi discutăm la nivel de instituții. Este vorba și de prim-ministru, este vorba și de președintele Parlamentului.”

Europa Liberă: Știți cine va fi noul președinte al Curții Constituționale?

Igor Dodon: „Nu cunosc, dar pe mine tot mă interesează...”

Europa Liberă: Se vorbește mult despre dl Poalelungi. Credeți că ar fi figura potrivită și ar putea să ajungă?

Igor Dodon: „Eu nu am auzit despre astfel de… cu excepția a ceea ce se discută în presă, dar sper foarte mult că următorul președinte al Curții Constituționale va fi o persoană profesionistă, care ține la interesul și la statalitatea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Pe dl Poalelungi cum îl caracterizați?

Igor Dodon: „Eu nu am avut cu dumnealui careva contacte în toată perioada, nu m-am ocupat de domeniul juridic, am citit ceea ce este în presă, de aceea să mă dau cu opinia la această etapă… Când voi face cunoștință, vă voi spune.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre felul cum sunt gestionate treburile capitalei? A venit dna Silvia Radu în frunte, o bună cunoscută a Dvs.

Igor Dodon: „Eu o cunosc foarte bine pe Silvia Radu din perioada când dânsa era conducător al unei întreprinderi strategice, cu atât mai mult, eu fiind responsabil de sectorul energetic, în funcția de ministru și vicepremier în 2008-2009, eu am avut foarte multe contacte și eu o consider o persoană profesionistă și un bun conducător, manager. În ceea ce ține de cum face față la treburile orașului, cred că este prematur să ne expunem că bine sau rău. Eu doar o să constat că anul trecut, în premieră, bugetul municipiului a fost aprobat, ceea ce este un lucru bun.”

Europa Liberă: Și ar putea să ducă ea mandatul până la sfârșit?

Igor Dodon: „Bugetul municipiului a fost aprobat nu fără intervenția și munca enormă pe care au depus-o colegii mei din fracțiunea socialiștilor, care este cea mai mare fracțiune din Consiliul municipal, și de fapt rolul cel mai mare a fost al lor, al fracțiunii, dar este un lucru bun. În general, dacă vorbim de municipiul Chișinău, eu consider că ar fi foarte bine și logic să avem alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Și pentru municipiul Chișinău?

Igor Dodon: „Da, și lucrul acesta ar fi real. Dacă și-ar da demisia cel care evident a încălcat legislația pe parcursul a zece ani, mă refer la dl Chirtoacă, ar fi un pas foarte demn – să-și dea demisia și să provoace alegeri anticipate în Chișinău. Și acest lucru ar fi cel mai bun.”

Europa Liberă: Republica Moldova a retrogradat în Indicele anul al democrației în lume. Unii spun că Moldova întotdeauna a fost „o democrație cu defecte”. Să vă întreb pe Dvs.: înseamnă aceasta că autoritățile au renunțat la ideea edificării unui stat democratic și de drept?

Igor Dodon: „A retrogradat sub conducerea cui? A partidelor așa-numite pro-europene, care vor să introducă în Constituție noțiunea de integrare europeană. Unde mergem mai departe?”

Europa Liberă: Dar Dvs. de ce sunteți un oponent înverșunat al acestei idei?

Igor Dodon: „Al cărei idei?”

Europa Liberă: De a introduce în Legea Fundamentală integrarea europeană.

Igor Dodon: „Fiindcă eu consider că nu este corect. Astăzi vin unii și introduc ceva în Constituție, mâine vin alții și introduc iarăși în Constituție. În Constituția Republicii Moldova trebuie să fie foarte clar – interesul suprem este poporul Republicii Moldova. Așa cum este indicat. Nu se poate de introdus în Constituție ideologia politică, partinică a cuiva. Cu atât mai mult, în contextul unei societăți divizate, cum este în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar credeți că integrarea europeană este o ideologie?

Igor Dodon: „Păi, unele partide au luat-o ca ideologie politică a partidului. Uitați-vă câteva programe politice ale partidelor care au introdus-o la nivel de ideologie, dar nu se permite, nu se poate de introdus în Constituție. La urma urmei, haideți să facem un referendum, dar într-o societate divizată, și eu voi insista pe această poziție, nu trebuie să introducem în Constituție azi integrarea europeană, mâine integrarea euroasiatică ș.a.m.d. Trebuie să fugim de acest lucru. Problema noastră cea mare este lupta geopolitică, care a fost în 26 de ani. Deci, trebuie s-o recunoaștem. Cei care consideră că integrarea în Uniunea Euroasiatică este unica soluție, bine, 40-45, în funcție de sondaj, alții 40-42…”

Europa Liberă: Acum a crescut numărul simpatizanților.

Igor Dodon: „45. Lăsați să fie 45:45, consideră că trebuie să mergem în Uniunea Europeană. Păi, eu consider că să-i convingem pe aceștia că „hai în Uniunea Euroasiatică” sau pe ceilalți „hai în Uniunea Europeană” va fi foarte dificil, dar haideți să încercăm să vedem ce ne unește pe noi, pe toți. Pe toți ne unește interesul nostru față de țara noastră. Dacă putem să luăm ceva bun din acordurile pe care le avem cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația în Moldova, pentru a lupta cu corupția, haideți și vom face; dacă putem să profităm de piețele din Uniunea Euroasiatică, haideți să o facem. Eu aceasta îmi doresc în anul 2019 – ca politicienii și majoritatea parlamentară, și Guvernul să nu fie pro-european sau pro-rus. Eu vreau să fie pro-Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar și președintele Igor Dodon insistă de atâtea ori că, iată, Rusia va prelua președinția la Uniunea Euroasiatică și, în timpul mandatului Rusiei, Moldova ar putea să ajungă să fie stat observator, stat…

Igor Dodon: „Să fie observator la Uniunea Euroasiatică, nu stat membru; observator, care nu impune nicio obligațiune, care ne permite să cerem…”

Europa Liberă: Dar nu consultați poporul, să faceți un referendum, așa cum îl cereți în cazul integrării europene?

Igor Dodon: „Stați puțin. Noi nu intrăm în Uniunea Euroasiatică.”

Europa Liberă: Nici în UE nu intră Moldova mâine.

Igor Dodon: „Dna Ursu, dacă mâine am face un referendum și am pune întrebarea către cetățeni și răspunsul ar fi: 1) Uniunea Europeană; 2) Uniunea Euroasiatică și 3) relațiile bune cu Uniunea Europeană și restabilirea relațiilor cu Rusia și cu Uniunea Euroasiatică, eu vă dau garanție că pentru al treilea răspuns ar vota 80% din cetățenii Republicii Moldova.

Europa Liberă: S-ar putea…

Igor Dodon: „Și noi trebuie să facem acest lucru, noi, politicienii. În primul rând, noi trebuie să facem acest lucru. La o anumită etapă, nu vreau să spun cu lozinci „Opriți războaie” ș.a.m.d. politice, dar trebuie să oprim războaiele geopolitice. Haideți să ne ocupăm de Republica Moldova, pentru că în luptele acestea foarte dese noi am uitat și ne-a scăpat interesul pe intern. Și oamenii pleacă. Dvs. mergeți prin localități; în fiecare zi pleacă lumea din țară și noi în decurs de acești 26 de ani de lupte geopolitice am pierdut 1/3 de populație, noi am pierdut un milion și jumătate de cetățeni. Unde mergem mai departe?”

Europa Liberă: Dar Dvs. n-ați renunțat la ideea ca să duceți Moldova în Uniunea Euroasiatică?

Igor Dodon: „Eu am spus foarte clar în calitate de președinte, pe parcursul acestui mandat, eu am spus foarte clar că eu vreau să fie o politică și o guvernare pro-Moldova. Președintele Republicii Moldova nu trebuie să fie pro-euroasiatic sau pro-european. Ca specialist, evident că eu înțeleg care-s beneficiile pieței euroasiatice, dar ca om de stat, ca președinte al țării, noi trebuie să încercăm să ne ocupăm de probleme noastre și să profităm și din Est, și din Vest.”

Europa Liberă: Socialiștii voiau mai multe împuternici pentru șeful statului. Care e soarta semnăturilor adunate?

Igor Dodon: „Acum avem circa 950 de mii de semnături, ne apropiem de un milion. Eu cred că această campanie va continua până la începutul lunii aprilie, după care va avea loc o ședință mare a activului Partidului Socialiștilor și vom ieși cu un proiect de lege de modificare a Constituției în acest sens și-l vom propune în Parlament. Mai departe, vedem care va fi soarta, avem și alte acțiuni pregătite.”

Europa Liberă: Și dacă aveți și un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova? Ați spus că s-ar putea să ridice baricadele, ați spus că s-ar putea să se ajungă la un război civil, ați mai făcut și alte declarații că ați putea să scoateți lumea și în stradă. La ce să ne așteptăm?

Igor Dodon: „Eu am un mesaj foarte, foarte simplu, foarte clar: În primul rând, să nu ne dăm provocați de cei care vor dori să ne provoace! Eu, în pofida la tot ce a fost, nu m-am dat provocat pe parcursul ultimelor luni – cu suspendările, cu toate acestea, eu tot am putut să scot lumea în stradă, pentru că orice provocare poate duce la destabilizare, iar destabilizarea, dacă începe, n-o mai oprim. Dar noi, locuim aici, în Republica Moldova. Eu am copii care merg la școală, iată, pe cel micuț vreau să-l dau la grădiniță la primăvară; și Dvs. aveți rude ș.a.m.d. Eu nu vreau destabilizare, pentru că eu văd ce se întâmplă în alte regiuni. De aceea, primul mesaj: Să nu ne dăm la provocări, indiferent de unde vin ele – din stânga, din dreapta, de peste Prut sau de peste Nistru. Să nu ne dăm la provocări! Doi: Să fim foarte atenți în acest an, să nu credem promisiunilor, vorbelor goale, sacoșelor care acum se duc deja, încep să vorbească cu alegătorii pe alt limbaj. Haideți să evaluăm foarte clar ce s-a întâmplat în ultimii opt-nouă ani. Noi o să mai vorbim de campania electorală, nu fac apel acum „votați sau nu votați”, dar este un an decisiv, este un an decisiv de care depinde foarte mult. Nu tot ce zboară se mănâncă, și în limba rusă: „Не всё, что блестит, то золото”. Cei care se numesc și se bat în piept că-s cei mai mari democrați și pro-europeni, ia uitați-vă să vedeți unde am ajuns. Eu, personal, vă promit că voi face tot posibilul ca în acest an eu să nu fiu factorul de destabilizare, să provoc, eu voi încerca tot timpul să calmez spiritele. Că vine dintr-o parte, din alta, chiar și cu Unirea asta, cu Marșul Unirii, eu o să calmez, pentru că strigau deja: „Hai să ieșim și noi pe 25 martie în Piață”. Categoric, nu, nu trebuie de făcut acest lucru, pentru că aceasta înseamnă un pas spre destabilizare și mai târziu va fi mai dificil.”