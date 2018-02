Analfabetă la 16 ani

Corina Cigolea e orfană, are 16 ani și nu știe să citească și să scrie, deşi nu s-a numărat niciodată printre copiii neşcolarizaţi şi a fost promovată din clasă în clasă. În realitate, nu a prea mers la şcoală, ci a muncit din greu. De curând, viaţa ei s-a schimbat - are o nouă familie şi s-a pus pe carte. La sfârşitul anului trecut, Corina a ajuns în casa soţilor Maria şi Nicolae Tobultoc, din Cimişlia, care sunt asistenţi parentali profesionişti. Corinei pare să-i placă în noua sa casă, dar şi la noua şcoală - Liceul „Ion Creangă”. Soții Tobultoc speră că fata se va adapta și va reuși să devină o parte a familiei. Sunt dispuşi să-i ofere toată dragostea lor și sprijinul de care are nevoie pentru a învăța să scrie, să citească și să se descurce în viață. Despre analfabetism, lacune ale sistemului de învăţământ, dar şi despre oameni dornici să schimbe în bine destinele unor copii, un reportaj de Mihaela Gherasim.