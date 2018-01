Curtea de Apel de la Chișinău a condamnat-o la șase ani și jumătate de închisoare pe o specialistă de la Direcția municipală Comerț în legătură cu incendiul din cafeneaua La Soacră, soldată în ianuarie 2016 cu moartea a patru persoane și rănirea altor 12. Inculpata Ludmila Boscalean, care fusese achitată în prima instanță, a leșinat astăzi în sala de judecată, la auzul noii sentințe. Unimedia relatează că în același dosar a primit șase ani și jumătate de închisoare angajatul Centrului Municipal de Sănătate Publica, Vasile Toma, iar Inspectorul principal al Serviciului de Pompieri Centru, Sergiu Popel, a primit un an de detenție în plus, urmând să stea 7 ani la închisoare, in loc de 6. Administratorului cafenelei i-a fost menținută sentința de condamnare de 7 ani in penitenciar de tip semi-închis. Ancheta a stabilit că tragedia de la cafeneaua din apropierea Piaței Centrale a capitalei a fost provocată de o butelie de gaz folosită necorespunzător. Funcționarii de la primărie au fost judecați pentru corupere pasivă și depășirea atribuțiilor de serviciu.