Violonista Patricia Kopacinskaia recompensată cu un Premiu Grammy 2018

Violonista Patricia Kopatchinskaja, originară din Republica Moldova, a primit premiul Grammy pentru albmul ei „Death and the Maiden” (Moartea și fata), înregistrat împreună cu Orchestra de cameră din Saint Paul, Statele Unite. Violonista a fost premiată la categoria muzică de cameră, în cadrul celei de-a 60-a ediţii a Premiilor Grammy, decernate duminică seara la New York. „Premiul se datorează unei echipe minunate, toți membrii orchestrei contribuind prin ideile și dedicația lor”, a scris Kopatchinskaja pe pagina sa de Facebook. Născută în 1977, la Chișinău, violonista a emigrat cu familia în Austria, în 1989. A studiat la Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena comopziție și vioară, iar apoi la conservatorul din Berna, unde și-a încheiat studiile cu distincție.