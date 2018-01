O comedie neagră despre moartea lui Stalin a fost interzisă în Rusia (VIDEO)

Ministerul rus al culturii a avertizat cinematografele din Rusia că vor avea probleme legale dacă vor continua să difuzeze filmul „Moartea lui Stalin”, o comedie britanică interzisă.

Declarația ministerului din 25 ianuarie a venit după ce cinematograful „Pionier” din Moscova a deciz interdicția guvernamentală și a proiectat filmul un fața unei săli pline.

Proiectarea unei pelicule fără fără licență de difuzare se pepesește în Rusia cu amendă de pînă la 100.000 de ruble (echivalentul a cam 1.800 de dolari). O a doua difuzare neautorizată poate duce la închiderea cinematografului.

Mai mulți polițiști au venit la cinematograful „Pionier” împreună cu ceea de păreau a fi ofițeri în civil, fără să explice ce caută acolo, a scris pe Twitter corespondenta Agenției France Presse Ola Cichowlas.

Cichowlas a relatat după aceea că polițiștii i-au spus că au venit să vadă un film.

Ministerul rus al culturii a anunțat în 23 ianuarie că retrage licența de difuzare în cinematografele rusești a filmului „Moartea lui Stalin” al regizorului și sciitorului britanic Armando Iannucci.

„Certificatul de distribuție pentru filmul „Moartea lui Stalin” a fost retras”, a declarat o purătoare de cuvînt agenției de presă France Presse.

Decizia ministerului a venit după ce mai multe personalități conservatoare proeminente din Rusia, între care și regizorul Nikita Mihalkov, au solicitat interzicerea acestui film în Rusia.

Ministerul culturii de la Moscova avertizase în luna septembrie 2017 că ar putea opri difuzarea comediei negre a lui Armando Iannucci, care e născut în Scoția, comedie pe care parlamentarii Partidului Comunist din Rusia au spus la vremea respectivă că face parte dintr-un „război psihologic occidental”.

Inițial, filmul a primit licență de difuzare, dar apelurile ca el să fie interzis s-au înmulțit după ce a fost prezentat în fața unei audiențe din care făceau parte personalități din lumea filmului rusesc, parlamentari, oficialități de la ministerul culturii de la Moscova și alții.

„Mulți oameni din generațiile mai în vîrstă, și nu numai, îl vor considera ca o batjocură insultătoare la adresa trecutului sovietic, și la adresa țării care a învins fascismul, și a oamenilor de rînd, ba chiar și la adresa victimelor stalinismului”, a declarta ministrul rus al culturii Vlaidmir Medinski într-o declarație din 25 ianuarie.

„Mi-a plăcut filmul. Nu mă așteptam să-i văd pe foștii noștri lideri descriși așa”, a declarat pentru Reuters profesoara pensionară Dina Voronova, de 80 de ani, care spune că-și amintește că a văzut trupul neînsuflețit al lui Stalin într-un sicriu deschis la funeraliile acestuia.

Înainte ca ministerul culturii să retragă licența de difuzare, regizorul Armando Iannucci a încercat să-și apere filmul:

„Am pus o grămadă de muncă în cercetarea lui, am vorbit cu oameni, am studiat toate arhivele relevante, am vorbit cu istorici, am vorbit cu ruși care au trăit în acea perioadă și i-am întrebat cum era atunci. Și sîntem foarte respectuoși cu ce li s-a întîmplat oamenilor în Uniunea Sovietică în anii ’50, nu ascundem asta. Așa că, cum spun, rușii care au văzut filmul mi-au spus două lucruri: că e foarte amuzant și că e adevărat.”

Criticii Kremlinului spun că Rusia nu-și va înțelege niciodată trecutul, în mod particular crimele comise de statul sovietic sub dictatorul Iosif Stalin, dacă autoritățile blochează eforturile de a trata acest trecut cu umor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov e citat cu declarația că interzicerea „Morții lui Stalin” nu e un act de cenzură. (LȘ)