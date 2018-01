Actorul Casey Affleck s-a retras de la Gala Oscar 2018

Actorul Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor galei Oscar 2018, unde urma să inmaneze trofeul categoriei „cea mai buna actrita in rol principal", informeaza agențiile de știri. Casey Affleck a castigat in 2017 trofeul pentru „cel mai bun actor in rol principal", pentru interpretarea din „Manchester by the Sea". Retragerea vine dupa reaparitia unor acuzatii privind comportamentul lui neadecvat pe platourile de filmare, în 2010, ale filmului „I'm Still Here”, pe care l-a regizat. Acuzatiile au facut obiectul unui proces intentat lui Casey Affleck de producatoarea Amanda White si de directoarea de imagine Magdalena Gorka.