Nicolae Chitoroagă: Securitatea Moldovei riscă să fie supusă mai multor atacuri sau provocări in anul 2018

Securitatea Moldovei riscă să fie supusă mai multor atacuri sau provocări in anul 2018, care este un an electoral, a declarat Nicolae Chitoroagă, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) la postul public de televiziune Moldova 1. El s-a arătat convins că instituția pe care o conduce, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), are capacitățile necesare să le combată. „Avem rezultate bune referitoare la spionaj și furnizarea cu caracter secret din partea moldovenilor altor state. Acest fenomen a fost cercetat amplu, fiind atestate implicări din partea Federației Ruse, în primul rând”, a spus șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale.