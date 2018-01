„New York Times”: Donald Trump ar fi ordonat vara trecută concedierea procurorului special Robert Mueller, revenind apoi asupra deciziei

Potrivit cotidianului New York Times, președintele Statelor Unite Donald Trump ar fi ordonat în luna iunie concedierea procurorului special Robert Mueller, care anchetează posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, dar ar fi renunțat la idee, cînd avocatul Casei Albe, Donald McGahn, a amenințat că va demisiona. Casa Alba nu a comentat informația din ziarul american. Serviciile de informații americane susțin că Moscova s-a amestecat in alegerile americane din 2016, in favoarea actualului președinte și în defavoarea contracandidatei sale democrata Hillary Clinton. In afară de investigația condusă de Robert Mueller mai sunt alte trei comisii ale Congresului American care investighează, separat, același subiect. Președintele Trump respinge aceste informații, la fel ca și Moscova. Recent, liderul de la Casa Alba a anunțat că este dispus să fie interogat sub jurămînt în cadrul anchetei procurorului special Mueller și că acest lucru s-ar putea întimpla în urmatoarele săptămîni.