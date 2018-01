Președintele Donald Trump și ministrul de externe Rex Tillerson au întrevederi diplomatice la nivel înalt la Forumul Economic Mondial de la Davos

Președintele Statelor Unite Donald Trump se va adresa astazi participanților la Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un discurs pe tema „America First”, după cum relateaza agențiile internaționale de presă.

Secretarul de stat american Rex Tillerson se va afla și el astazi la Davos, unde are programată o întrevedere cu președintele ucrainean Petro Poroșenko. Pe agenda de întilniri de azi a șefului diplomației americane se află și președintele Elveției, al Rwaundei si al Poloniei. In legatură cu Ucraina, se așteaptă ca în zilele următoare, Departamentul trezoreriei americane să publice un raport în care să fie extinsă lista persoanelor din Rusia supuse sancțiunilor americane din cauza politicii Moscovei in estul Ucrainei si a anexarii ilegale a Crimeii in 2014. Statele Unite au anunțat că vor contribui la „întărirea” capacităților militare de apărare ale Ucrainei, dar Washingtonul a cerut guvernului de la Kiev măsuri ferme în combaterea corupției la nivel înalt.