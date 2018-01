Amnesty International cere autorităților iraniene eliberarea femeii care a protestat pașnic împotriva obligativității purtării vălului Islamic

Organizatia Amnesty International a cerut autorităților iraniene să o elibereze imediat și necondiționat pe femeia care a protestat pașnic luna trecută împotriva obligativității purtării vălului Islamic in Iran. Femeia a fost arestată luna trecută. Într-o înregistrare video se vede o femeie aflată pe un postament în Piata Revoluției, fără a purta vălul isamic, și flutură în mînă un steag alb. De cind a apărut - la 27 decembrie - în spațiul virtual, înregistrarea video a devenit virală. Potrivit serviciului Farsi al postului nostrum de radio, femeia ar avea 31 de ani și ar fi mama unui copil de un an și jumătate. In ultimele zile, sute de internauți au întrebat unde se află femeia, sub hashtagul – „Unde este ea?”