Comisia Europeană susține că este bine informată despre evoluțiile politice din România

Comisia Europeana a precizat joi, intr-un raspuns pentru televiziunea Digi 24 din Romania că este „foarte bine” informata despre procesul parlamentar din Romania, după ce președintele Senatului, Călin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-au exprimat „îngrijorarea” față de „modul incorect în care a fost informat” executivul european „în ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitie în Romania”.

„Comisia a urmarit îndeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe luni. Suntem foarte bine informati despre acest proces, despre mizele care sunt in joc si despre potentiale riscuri. Suntem in contact cu Guvernul, Parlamentul, sistemul judiciar si societatea civila din Romania, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se arata în răspunsul executivului european transmis Digi24 și citat de Hotnews.ro.

Miercuri, Comisia Europeana a lansat un apel sever la adresa Parlamentului României, făcînd apel la parlamentari „să regândească actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane în acest proces”, se arata în declaratia de miercuri a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și a vicepreședintelui Comisiei, Frans Timmermans.