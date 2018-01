Președintele Statelor Unite sosește astăzi la Forumul Economic Mondial de la Davos

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat de la Washington cu destinația Davos, la Forumul Economic Mondial. Casa Alba a anunțat ca liderul american va folosi perilejul pentru a promova afacerile americane și pentru a-și reafirma sprijinul pentru creșterea economiei globale. Pe agenda întrevederilor anunțate pentru astazi ale președintelui american, se afla premierul Marii Britanii, Theresa May și premierul Israelului, Benjamin Netaniahu. Miine, președintele american urmeaza să rosteasca un discurs la reuniunea mondială pe tema sloganului sau electoral „America First”. In jur de 1000 de oameni au protestat la Zürich împotriva pvenirii președintelui american in Elveția.