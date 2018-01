Președintele Donald Trump anunță că acceptă să fie audiat sub jurământ de procurorul special Robert Mueller

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a anunțat că este dispus să fie audiat sub jurămînt în cadrul investigației conduse de procurorul special Robert Mueller în legatură cu amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Președintele a spus că audierea sa ar urma sa aibă loc în două sau trei saptamini. Agențiile de informații americane au ajuns la concluzia că Rusia s-a amestecat în alegerile americane prezidențiale în beneficiul actualului președinte și în dauna contracandidatei sale, democrata Hillary Clinton. Cel putin alte trei comisii ale Congresului american investighează subiectul. Kremlinul a negat orice amestec, la fel si președintele american. Marți, Departamentul de justitie american a anunțat că echipa procurorului special Mueller l-a audiat și pe ministrul de justitie, Jeff Sessions, în legatura cu ancheta legată de rolul Rusiei in alegerile americane. Ministrul justitiei este primul membru al cabinetului Trump interogat în acest caz.