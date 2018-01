Audiere în Comisia Helsinki a Congresului american pe tema implicării Rusiei în conflictul din estul Ucrainei

Fostul comandant al trupelor americane in Europa, generalul în retragere Ben Hodges a declarat că tehnicile Rusiei de pe cîmpul de razboi din estul Ucrainei arata folosirea unor echipamente sofisticate și o combinație de drone, razboi electronic, artilerie și morare, punînd la grea încercare forțele ucrainiene. Generalul a mai spus și că Statele Unite și aliații lor europeni trebuie să facă mai mult pentru a informa lumea în legatură cu capacitățile militare ale Rusiei, folosite în Donbas. Declarațiile generalului în retragere au fost facute la o audiere in Comisia Helsinki a Congresului american. Statele Unite si aliații din NATO au contribuit cu in jur de 250 de instructori militari pentru a ajuta forțele guvernamentale ucrainiene. Potrivit generalului Hodges, în luptă în estul Ucrainei se afla între 35.000- 40.000 de luptători sprijiniți de Rusia dintre care 4-5 mii sunt chiar ofițeri și comandanți ruși.In ciocnirile din estul Ucrainei, din 2014 și pînă acum au fost omoriți peste 10 300 de oameni și peste un milion și jumătate de oameni au trebuit să se refugieze. Rusia a negat că ar fi fost implicată în conflictului dintre forțele guvernamentale ale Kievului si separatiștii din estul Ucrainei.