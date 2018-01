Banca Centrală a Rusiei a emis o monedă comemorativă cu figura poetului Vladimir Visoțki

Banca Centrală a Rusiei a emis o monedă comemorativă cu figura cântărețului, actorului și poetului Vladimir Vîsoțki, care pe 25 ianuarie ar fi împlinit 80 de ani. În anii 60 ai secolului trecut, baladele lui Vîsoțki circulau aproape sub formă de samizdat, fiind considerat unul din cei mai vocali critici ai sistemului sovietic. Cu toate acestea, nu a plecat niciodată din Uniunea Sovietică, unde a și murit în 1980, în urma unui atac de inimă la numai 42 de ani. Unii comentatori astăzi, nu se pot abține să nu observe ironia acestei monede comenorative: „Tipic pentru Rusia” – scria pe Twitter jurnalistul Leonid Ragozin – „îl comemorează pe un disident de mult dispărut, dar îl țin sub arest, din motive politice, pe cel mai bun regizor al momentului, Kiril Serebrenikov”. Serebrenikov a fost reținut în august anul trecut, sub acuzația că ar fi deturnat peste un milion de dolari, subventii de stat, acuzație pe care o respinge categoric.