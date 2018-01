Guvernul britanic a decis să creeze o nouă unitate pentru a combate „ştirile false” (fake news) şi pentru a încerca să descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marţi un purtător de cuvânt al premierului Theresa May. Mai multe detalii nu sunt cunoscute, dar Theresa May a acuzat anterior Rusia de amestec în alegeri şi presa rusă de răspândirea de ştiri false, în tentativa de a submina instituţii occidentale. Rusia neagă acuzaţiile că s-ar fi implicat în scrutine din alte ţări, cum a fost referendumul din iunie 2016 din Marea Britanie privind Brexit-ul şi alegerile prezidenţiale din americane din acelaşi an.