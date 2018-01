Marian Lupu: „Problema transnistreană este un subiect care atinge interesele de securitate și de stabilitate în întreaga regiune”

Subcomisia pentru conflictele între statele membre ale Consiliului Europei, care este parte a Comisiei de Monitorizare a APCE s-a întrunit ieri cu uşile închise, la Paris. Unicul subiect pe agendă a fost „Dimensiunea politică a procesului de reglementare transnistreană”. Mandatul subcomisiei este unul consultativ şi nu face parte din procesul oficial de negocieri. Șeful fractiunii parlamentare PD, Marian Lupu, vorbeşte despre perspectivele avansării dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol.

Europa Liberă: Să ne spuneți, totuși, ce s-a discutat concret la Paris, pentru că scopul acestei reuniuni este informarea, din câte înțeleg, a Consiliului Europei și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei despre ceea ce se întâmplă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean și dacă există perspective pentru a avansa dialogul dintre cele două părți – Chișinău și Tiraspol?

Marian Lupu: „Este o foarte bună platformă pentru a informa reprezentanții în cadrul acestui subcomitet care vin din diferite țări membre ale Consiliului Europei, în special pe dimensiunea parlamentară, despre mersul procesului de negocieri. Lucru pe care l-am și îndeplinit în cadrul delegației Republicii Moldova, din care am făcut parte eu, din partea opoziție parlamentare – doamna Șupac, fracțiunea PCRM și, respectiv, domnul George Balan, ex-viceprim-ministru, pentru moment, șeful Biroului de reintegrare.

Reprezentanții mai multor țări din Consiliul Europei, precum Marea Britanie, Lituania, Franța, Austria, România, Ucraina, Armenia, respectiv Republica Moldova au avut posibilitatea să audă informații de ultimă oră, care sunt realizările, în special, în lumina acelor acorduri care au fost semnate pe sfârșitul anului trecut în calitate de măsuri de încredere și măsuri care vor veni cu efecte practice pentru cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc pe ambele maluri ale râului Nistru.”

Europa Liberă: Experții, cei care cunosc bine dosarul transnistrean, avansează idei că guvernarea de la Chișinău ar fi forțată să facă anumite cedări pentru ca cu orice preț să fie găsită o soluție pentru acest conflict transnistrean. Așa să fie?

Marian Lupu: „Niciodată. Cel puțin, pe acele platforme pe care am muncit în cadrul acelor întrevederi, conferințe, ședințe de comitete, precum a fost și ultima ședință la Paris, nu am simțit aceste lucruri și nu am acest sentiment. Adevărul este că problema transnistreană nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o problemă pur internă a Republicii Moldova, așa cum de altfel unii așa-numiți prieteni ai noștri ar dori să prezinte acest caz. Este un subiect care atinge interesele de securitate, interesele de stabilitate în întreaga regiune și în întreaga Europă.

În mod evident, toată lumea este interesată mai puțin decât autoritățile oficiale de la Chișinău în găsirea unei soluții pentru problema transnistreană pe cale pașnică, pe cale de negocieri, în condițiile suveranității și independenței statului Republica Moldova, neutralității țării noastre; o țară cu perspectivă europeană, în condițiile de demilitarizare a zonei de securitate. De altfel, sunt aceleași principii la fel de importante pentru Chișinău, pentru Republica Moldova.

Este un subiect delicat, deloc ușor; calea de negocieri nu este una simplă, este una de durată și eu, personal, mai mult am simțit o coparticipare, o dorință sinceră a multor parteneri, în special partenerii europeni, pentru ca o asemenea soluție să fie găsită, dar să fie o soluție durabilă, care să asigure consolidarea statului Republica Moldova prin reintegrarea sa teritorială și să se evite tot felul de speculații și jocuri politice pe care de cele mai dese ori administrația de la Tiraspol le aplică.”

Europa Liberă: Ar fi pregătită Moldova să gestioneze treburile pe întreg teritoriul său, eventual dacă se reunifică cele două maluri ale Nistrului, dar dacă această soluție vine din partea Rusiei și a Occidentului?

Marian Lupu: „Există un format, care a fost creat special pentru procesul de negocieri. Unul fără de alternativă. Este binecunoscutul format „5+2”, care încorporează de altfel cei mai importanți jucători, să spun așa, geopolitici pe plan mondial, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, Ucraina, OSCE. Deci, de altfel, sunt acele forțe de care într-o măsură poate chiar mai mare decât măsura în care ar putea să contribuie la soluționarea acestei probleme Chișinăul și Tiraspolul au influență directă și o pondere foarte importantă, o pondere mare.

Fără implicarea și fără cuvântul părților prezente în formatul „5+2”, rezolvarea acestei probleme se arată a fi imposibilă. Eu nu aș pune accente pe o țară sau pe altă țară, înțelegând foarte bine că doar o conjugare de eforturi și atingerea unui numitor comun atât pe axa dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, cât și pe axa dialogului dintre marile forțe prezente în formatul „5+2”, asta de fapt ar fi originea și geneza posibilității soluționării problemei care poate fi soluționată.”

Europa Liberă: Dar care a fost poziția Tiraspolului ieri, la Paris, de exemplu?

Marian Lupu: „Nu o să-mi permit să vă relatez toate detaliile din simplul motiv că ședința acestui comitet ca de obicei se desfășoară în regim in camera…”

Europa Liberă: Cu ușile închise?

Marian Lupu: „Cu ușile închise, fără presă și există un angajament tacit că aceste discuții urmează să rămână într-un fel

Reprezentanții administrației de la Tiraspol... rămân încă în mreaja trecutului...

în cadrul în care s-a desfășurat această ședință. Însă, la modul general, pot să vă spun că pe alocuri reprezentanții administrației de la Tiraspol nerecunoscute au exprimat și idei destul de calme, viziuni destul de clare, însă pe alocuri, trebuie să recunosc că totuși rămân încă în mreaja trecutului, prezentând mai multe viziuni pe care nu aș putea să le calific drept constructive sau poate chiar lipsă de viziuni concrete, plasând accentul pe interese foarte și foarte înguste, dar în asta și constă, de fapt, procesul de negocieri. El durează de mulți ani, nimeni nu a spus că a fost și va fi ușor. Repet, este ferma mea convingere: Republica Moldova trebuie să rezolve această problemă – una din cele mai importante și strategice pentru existența sa, pentru viitorul său – și aici mă refer la reintegrarea teritorială a statului.”

Europa Liberă: Dar asta trebuie s-o vrea și Tiraspolul, iar liderul de acolo, Krasnoselski, insistă, de când a ajuns în fotoliul de șef al regiunii secesioniste, doar pe un divorț civilizat între Republica Moldova și regiunea transnistreană?

Marian Lupu: „Evident, nu este nimic nou în ceea ce ați spus Dvs. și în faptul că accept această teză. Putem urmări an de an, lună de lună tot felul de declarații mai mult sau mai puțin războinice, care plasează accentul pe lipsa totală de interes și lipsa totală de angajament în procesul de reglementare propriu-zisă a acestei probleme. Putem vedea că pe platforma nr. 3…”

Europa Liberă: Coșul politic…

Marian Lupu: „Coșul 3, coșul politic, aici lucrurile nu s-au mișcat deloc, dar revin, pentru asta și nu s-au lăsat discuțiile și negocierile doar pe axa directă Chișinău-Tiraspol. Dacă erau să fie în format „1+1”, în mod evident, nici nu puteam să ne permitem să vorbim serios despre o eventuală, posibilă găsire de soluții și avansare în procesul de negocieri.

Formatul „5+2” este un format mult mai larg, mult mai reprezentativ, care, de fapt, implică și marile puteri geopolitice, marile forțe geopolitice, care au interes în această regiune și au, da, admitem, fiecare interesul său, viziunea sa în un model sau alt model de soluționare a acestei probleme.

Cert este că atât UE, cât și SUA, cât și țările din regiune, țările vecine – Ucraina, România – au mare interes de rezolvarea acestei probleme, fiindcă, repet, nu e vorba de o problemă care ține de resurse umane sau resurse economice, sau naturale, este o problemă care atinge securitatea, aspectul de securitate în regiune. Este o problemă care, dacă rămâne a fi nesoluționată, are premise și, haideți să recunoaștem acest lucru, anumite condiții politice să genereze mari probleme de securitate și instabilitate pentru întreaga regiune și de ce nu?, pentru întreaga Europă, fiindcă vorbim de o zonă în preajma graniței Uniunii Europene. Pe acest motiv, faptul că reprezentanții și Federației Ruse, și SUA, și Uniunii Europene, și altor părți implicate în acest format sunt la masa de negocieri este un lucru absolut firesc, unul absolut necesar și unul benefic.”

Europa Liberă: Dacă Rusia garantează această securitate în regiune, asta înseamnă că se rezolvă ușor problema transnistreană?

Marian Lupu: „Nu, noi nu putem să vorbim despre garanții unilaterale și orice analiză, oricât de serioasă ar fi, ea nici nu poate să admită, categoric nu poate să admită situația că noi, în procesul de identificare a modelului de soluționare a problemei transnistrene, putem să ne permitem să ne bazăm doar pe modelul viziunilor și garanțiile unei singure părți.

Problema are un caracter mult mai amplu și atinge interesele de securitate ale mai multor țări și ale mai multor regiuni. Iată de ce miza noastră, și eu gândesc că este unica soluție logică și una de durată, una viabilă, această soluție este posibilă și poate fi atinsă în cazul problemei transnistrene, spre deosebire de multe alte conflicte nesoluționate cu caracter religios, cu caracter etnic, cu caracter de altă natură. Ele sunt mult mai dificile. Problema transnistreană poate fi rezolvată într-un context larg, cu garanții multilaterale ce sunt reprezentate în formatul „5+2”.”