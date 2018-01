Filmul unei regizoare din România a fost selecționat pentru cea de-a 68-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin

Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei din România Adina Pintilie, a fost selecționat pentru cea de-a 68-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, marcând astfel o premieră: este prima regizoare de film din România care participă în competiția oficială a festivalului. Filmul este o coproducţie cu Germania, Cehia, Bulgaria şi Franţa. Premiera de gală a filmului va avea loc la Berlin pe 22 februarie 2018 informează Manekino Film, citat de site-ul Hotnews.ro. În ediţia de anul acesta a Berlinalei sunt confirmate 13 lung metraje în competiție și festivalul are loc între 15 și 25 februarie.