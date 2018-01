Președintele Trump și legislația referitoare la acte de defăimare publică

Presedintele Trump a cerut inasprirea legilor americane cu privire la acte de defaimare publica. Este o astfel de solicitare compatibila cu libertatea presei in America? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump sustine ca actualele legi americane cu privire defaimarea publica sint „o rusine”. Intr-o sedinta de cabinet, presedintele a declarat „Nu poti spune lucruri care sint false, stiind ca sint false si sa zimbesti in timp ce banii ti se aduna in cont”. Presedintele a adaugat ca admnistratia sa va analiza cu atentie ce se intimpla, pe plan legal, in astfel de situatii, in sensul inaspririi legilor.

Doar ca legile le face Congresul. Stinga si dreapta politica americana sint de acord ca acuzatii de defaimare, formulate de autoritati publice trebuie sa aiba un standard de argumentatie mai ridicat. Oficialitatile trebuie sa demonstreze rea intentie sau faptul ca organizatia media, care a publicat materialul incriminat stia ca acuzatiile sint false, atunci cind a luat decizia de a le face publice.

Nemultumirile lui Donald Trump nu sint noi. El se plinge constant de ceea ce considera stiri false. Acum, fireste, nemultumirea lui este generata de cartea „Fire and furry”, care se refera, in termini critici, la primul an al presedintiei sale. Dar, pe de alta parte, insusi Donald Trump este invinuit ca ar rosti multe neadevaruri, un articol din Washington Post aratind chiar ca de cind a ajuns la Casa Alba, Donald Trump a enuntat nu mai putin de 2000 de neadevaruri.

Este putin probabil ca legislativul american sa modifice legile in vigoare cu privire la defaimare. Primul amendament la Constitutia americana protejeaza liberatea presei si aceasta a fost aparata pina la nivelul Curtii Supreme ori de cite ori a fost amenintata, uneori in cazuri cu implicatii serioase de Securitate nationala.

Donald Trump are o relatie ambivalenta cu presa. Pe de o parte el insusi este o creatie mediatica, pe de alta parte accepta cu greu critici. Dar oricare ar fi relatia, rolul presei in societatea americana este protejat de sistem, nu degeaba media este considerata a patra putere in stat.