La Los Angeles s-a desfășurat cea de-a 75-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur

La Los Angeles are loc cea de-a 75-a ediţie a decernării Globurilor de Aur. Gazda, Seth Meyers, a deschis gala cu o serie de glume despre legalizarea marijuanei și despre scandalurile de hărțuire sexuală, care au zguduit industria de entertainment. Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a primit Globul de Aur pentru cea mai bună dramă și a devenit marele câștigător al serii cu nu mai puţin de patru statuete. Globul de Aur pentru cea mai bună comedie a revenit peliculei „Lady Bird”. „Big Little Lies” a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun miniserial, iar pelicula „In The Fade” a obținut Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.