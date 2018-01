Sondaj Magenta Consulting: 58% dintre moldoveni nu doresc să imigreze

Magenta Consulting a publicat, la sfârșit de an, un studiu despre aspecte interesante ce definesc firea moldovenilor, informeaza site-ul Moldova.org. Potrivit sursei citate cele mai căutate joburi au fost în Moldova în 2017 cele dîn domeniul IT, comerț, marketing, economie și limbi străine.Pentru o remunerare adecvată a muncii și posibilitatea creșterii profesionale, 79% dintre angajați sunt dispuși să lucreze peste program. Și tot o remunerare adevcată ar putea să-i determine să-și caute de lucru în altă parte și de a obține un salariu mai mare pentru o poziție similară. Pentru 46% dintre moldovenii intervievați în acestr studiu, un motiv serios de concediere îl reprezintă nerespectarea siguranței și securității la locul de muncă.31%, ar renunța la slujbă din cauza monotoniei, 30%- nu ar suporta relațiile tensionate cu superiorii, 28% – ar fugi de stres, iar 15% – de colegii neprietenoși. Majoritatea respondenților în studiul Magenta Consulting nu planifică să emigreze – 58% și își doresc să lucreze conform specialității pe care o au. 23% vor să plece la lucru peste hotare. 64% dintre aceste persoane sunt din mediul rural, 16% – din Chișinău. Cea mai mare parte dintre ei deja lucrează (56%). Salariul considerat decent la prima angajare a celor intervievați în acest sondaj este evaluat la 5000 de lei în primul an de muncă, un orar de muncă flexibil cu ore normate și echipament performant. 42%, cred că vor fi acceptați la primul, maximum la al doilea interviu pentru un serviciu.