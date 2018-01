Liderul spiritual suprem al Iranului Ayatolahul Ali Hamenei acuză presupuși dușmani ai Iranului că ar instiga la demonstrațiile anti-guvernamentale din această țară, soldate pînă cum cu 22 de morți. Este prima reacție a liderului suprem al Iranului la protestele și violențele care au început joia trecută. „Dușmanul caută mereu o posibilitate sau o crapătură să se infiltreze și să lovească națiunea iraniană”, se scrie pe site-ul official al Ayatolahului, o referire probabilă la Statele Unite. Președintele Statelor Unite Donalt Trump i-a lăudat pe Twitter pe protestatarii iranieni, spunind că ei „luptă împotriva unui regim brutal și corupt” și că America urmărește îndeaproape situația. În replică la postarea președintelui Trump, purtătorul de cuvînt al ministerului iranian de externe a scris că „Donald Trump ar trebui ai bine să se concentreze pe oamenii fără adăpost și flămînzi din Statele Unite decît să trimită tweet-uri inutile și insultătoare”. Nouă oameni, între care unul era polițist, au fost uciși în confruntarile de noaptea trecută. Este a șasea a zi de proteste și ele se răspîndesc cu repeziciune în întreg Iranul, în ciuda apelurilor la calm și amenințărilor din partea autorităților. Televiziunea de stat din Iran (puternic controlată de guvern) a relatat ca șase dintre cei nouă morți ar fi încercat să fure arme dintr-un sediu al poliției din provincia Isfahan, la 350 de km distanță de Teheran. Potrivit autorităților peste 450 de oameni au fost arestati. In înregistrari video primite de postul nostru radio de la Teheran se vede cum poliția a folosit tancuri cu apă pentru a împrăștia manifestanții. Uniunea Europeană, Marea Britanie, Germania, Suedia și Turcia și-au exprimat îngrijorarile privind evolutiile din Iran și au cerut autorităților de la Teheran sa garanteze libertatea de expresie și să respecte drepturile omului. Ministerul rus de externe a spus ieri că protestele sunt o afacere internă a Iranului și că orice amestec din afară pentru destabilizarea sitatiei este inadmisibil. Regimul sirian a acuzat într-un comunicat oficial Statele Unite și Israelul că are încerca să destabilizeze regiunea. Iranul și Rusia sînt susținători activi ai regimului președintelui Siriei Bașar al Assad.