În Iran protestele antiguvernamentale se extind

Protestele anti-guvernamente din Iran continuă si in confruntarile din noaptea trecută nouă persoane au fost omorîte, printre care și un polițist. Este a șasea zi de proteste și ele se întind cu repeziciune în intreg Iranul, în ciuda apelurilor la calm și amenințărilor din partea autorităților. Televiziunea de stat din Iran (puternic controlata de guvern) a relatat ca șase dintre cei nouă morți ar fi încercat să fure arme dintr-un sediu al poliției din provincial Isfahan, la 350 de km distanță de Teheran. Potrivit autorităților peste 450 de oameni au fost arestati. De joi, de la început protestelor 22 de oameni au fost omoriti. In inregistrari video primite de postul nostru radio de la Teheran se vede cum poliția a folosit tancuri cu apă pentru a împrăștia manifestanții. Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Germania, Suedia și Turcia și-au exprimat îngrijorarile privind evolutiile din Iran și au cerut autorităților de la Teheran sa garanteze libertatea de expresie și să respecte drepturile omului. Ministerul rus de externe a spus luini că protestele sunt „o afacere internă a Iranului” si ca „orice amestec din afara pentru destabilizarea sitatiei este inadmisibil”. Siria, intr-un comunicat official a acuzat Statele Unite si Israelul că încearcă să destabilizeze regiunea. Iranul – ca si Rusia – sunt susținători activi ai regimului presedintelui de la Damasc, Bashar al-Assad.